Merkür retrosu geliyor! Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçları nasıl etkileyecek?

BURÇLARA GÖRE KASIM 2025 MERKÜR RETROSU YORUMLARI

Koç

İletişim hatalarına dikkat! Uzak seyahatler, eğitim veya dijital projelerde aksaklıklar olabilir. Eski hedeflerini yeniden gözden geçirme zamanı. Sabırla ilerle, çünkü acele ettiğinde yönünü şaşırabilirsin.

Boğa

Finansal konularda dikkatli ol. Ortak para, kredi veya miras gibi meselelerde eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem, "kiminle ne paylaştığını" sorgulaman için geliyor.

İkizler

Merkür senin yönetici gezegenin olduğu için etkileri en net sen hissedeceksin. Eski ilişkiler, yanlış anlaşılmalar ve kararsızlıklarla dolu bir dönem olabilir. Söylediğin kadar dinlemeyi de öğrenmen gerekebilir.

Yengeç

İş ortamında iletişim problemleri veya teknik aksaklıklar seni yorabilir. Ancak geçmişte ertelediğin projelere dönmek için harika bir dönem. Eski düzenini daha verimli hale getirme fırsatı.

Aslan

Aşk hayatında geçmişle yüzleşme vakti. Eski bir flört geri dönebilir ya da uzun süredir bastırdığın duygular ortaya çıkabilir. Yaratıcı alanlarda da ilham dolu bir yenilenme dönemi başlıyor.

Başak

Ev, aile ve geçmişle ilgili meseleler seni meşgul edebilir. Retro sana köklerini hatırlatıyor. Evinle ilgili değişiklikler, taşınma veya tadilat planları varsa iki kere düşün, retro bitmeden imza atma.