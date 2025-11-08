Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.11.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:28

Merkür retrosu geliyor! Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçları nasıl etkileyecek?

Yılın son Merkür retrosu bu hafta Yay burcunda başlıyor. Ayın sonuna kadar etkisini sürdürecek olan bu hareket, astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle iletişim, yolculuklar, dijital sistemler ve geçmiş bağlantılar üzerinde etkili olacak bu retro, Akrep burcuna geçişiyle birlikte burçları da etkileyecek. Peki, Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçları nasıl etkileyecek?

İletişim, düşünme, teknoloji ve ulaşımın gezegeni Merkür, Kasım ayında Retro yaparak zodyaktaki burçları etkileyecek. Geçmişle hesaplaşma, eski defterlerin açığa çıkması ve bazı işlerde aksamaların yaşanması gibi maddelerle ele alınan Retrolar, astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar;

KASIM 2025 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Başlangıç: 9 Kasım 2025

Bitiş: 29 Kasım 2025

Burç etkisi: Yay → Akrep geçişi

BURÇLARA GÖRE KASIM 2025 MERKÜR RETROSU YORUMLARI
Koç

İletişim hatalarına dikkat! Uzak seyahatler, eğitim veya dijital projelerde aksaklıklar olabilir. Eski hedeflerini yeniden gözden geçirme zamanı. Sabırla ilerle, çünkü acele ettiğinde yönünü şaşırabilirsin.

Boğa

Finansal konularda dikkatli ol. Ortak para, kredi veya miras gibi meselelerde eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem, "kiminle ne paylaştığını" sorgulaman için geliyor.

İkizler

Merkür senin yönetici gezegenin olduğu için etkileri en net sen hissedeceksin. Eski ilişkiler, yanlış anlaşılmalar ve kararsızlıklarla dolu bir dönem olabilir. Söylediğin kadar dinlemeyi de öğrenmen gerekebilir.

Yengeç

İş ortamında iletişim problemleri veya teknik aksaklıklar seni yorabilir. Ancak geçmişte ertelediğin projelere dönmek için harika bir dönem. Eski düzenini daha verimli hale getirme fırsatı.

Aslan

Aşk hayatında geçmişle yüzleşme vakti. Eski bir flört geri dönebilir ya da uzun süredir bastırdığın duygular ortaya çıkabilir. Yaratıcı alanlarda da ilham dolu bir yenilenme dönemi başlıyor.

Başak

Ev, aile ve geçmişle ilgili meseleler seni meşgul edebilir. Retro sana köklerini hatırlatıyor. Evinle ilgili değişiklikler, taşınma veya tadilat planları varsa iki kere düşün, retro bitmeden imza atma.

Terazi

İletişim trafiğin hızlanıyor, ama netlik azalıyor. Sosyal medyada yanlış anlaşılmalara, e-posta hatalarına dikkat et. Kardeşlerle veya yakın çevreyle geçmişten gelen konular çözülebilir.

Akrep

Retro'nun ikinci evresinde Akrep'e geçişi seni derinden etkileyecek. Maddi güvenlik, özdeğer ve duygusal sınırlar ön planda. İç sesin bu dönemde en güçlü rehberin olacak.

Yay

Bu retro senin burcunda başladığı için tüm gözler sende. Kimliğini, yönünü, hayattaki "ben kimim?" sorusunu yeniden sorguluyorsun. Bu dönemde acele etme; bazen sessizlik, sözcüklerden daha çok şey anlatır.

Oğlak

Geçmişle yüzleşme dönemi. Gizli düşmanlıklar, bastırılmış duygular, bitmemiş işler su yüzüne çıkabilir. Yalnız kalmaktan korkma, bu dönem ruhsal temizlik için geliyor.

Kova

Arkadaş grupları, ekip çalışmaları veya sosyal çevrende yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak eski bir dostluk yeniden güçlenebilir. Bu dönemde kimlerin seninle aynı frekansta olduğunu fark edeceksin.

Balık

Kariyer alanında gecikmeler yaşanabilir. Eski bir proje yeniden gündeme gelebilir. Duygusal tepkiler yerine stratejik düşünmek bu dönemin anahtarı. Sabırla ilerle, sonuçlar retro sonrası netleşecek.