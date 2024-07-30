Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:51

Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Merkür Retrosu başlangıç tarihi gündemde. Burçlar üzerinde önemli etkileri ile anılan retroda hangi burcu neler bekliyor yakından takip ediliyor. İki ayrı burç üzerinde gerçekleşecek olan Merkür Retrosu, 6-14 Ağustos tarihinde Başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise Aslan burcunda gerçekleşecek. Peki, Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlara etkileri nelerdir?

Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Merkür Retrosu 6 Ağustos tarihinde başlayacak. Astroloji de "duraksama, yerinde sayma" olarak bilinen retro döneminde özellikle yanlış anlaşılmalar, gecikmeler ve iletişim problemleriyle karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Geçmişe dönüş, eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi veya tamamlanmamış projelerin yeniden gün yüzüne çıkması söz konusu olabilir. Peki, Merkür Retrosu başladı mı, burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

MERKÜR RETROSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başlayacak. İki ayrı burçta gerçekleşecek olan merkür retrosu ilk olarak 6 - 14 Ağustos başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise aslan burcunda yaşanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

2024 AĞUSTOS MERKÜR RETROSUNUN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KOÇ (21 Mart - 19 Nisan)

Merkür retrosu sırasında Koç burçları iletişimde daha dikkatli olmalı. İş ve kişisel ilişkilerde yanlış anlamalar veya eksik bilgi sorunları yaşanabilir. Ayrıca, hızlı kararlar yerine durup düşünmek faydalı olabilir.

BOĞA (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burçları finansal konulara ve değerler sistemine odaklanabilir. Bu dönemde eski finansal meseleler tekrar gündeme gelebilir veya bütçenizi gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

İKİZLER (21 Mayıs - 20 Haziran)

İkizler burçları Merkür'ün kendi burçlarında retrosu sırasında kendilerini daha fazla sorgulama ve yeniden değerlendirme döneminde olabilirler. Kişisel projeleriniz veya önemli kararlarınız üzerinde durmak faydalı olabilir.

YENGEÇ (21 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burçları içsel dünyalarına dönme ve geçmişle yüzleşme eğiliminde olabilirler. Kayıp veya tamamlanmamış meselelerle ilgilenmek, eski alışkanlıkları bırakmak ve ruhsal yenilenme yaşamak bu dönemde öne çıkabilir.

Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burçları sosyal çevreleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerde yanlış anlamalar yaşayabilirler. Eski arkadaşlarla iletişim kurmak veya sosyal projelerle ilgili yeniden değerlendirme yapmak gündemde olabilir.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burçları iş hayatında veya sağlık konularında dikkatli olmalı. İş arkadaşlarıyla olan iletişimde dikkatli olunmalı ve sağlıkla ilgili eski alışkanlıkları gözden geçirmek faydalı olabilir.

SON DAKİKA