Giriş Tarihi: 30.07.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
12:51
Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?
Merkür Retrosu başlangıç tarihi gündemde. Burçlar üzerinde önemli etkileri ile anılan retroda hangi burcu neler bekliyor yakından takip ediliyor. İki ayrı burç üzerinde gerçekleşecek olan Merkür Retrosu, 6-14 Ağustos tarihinde Başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise Aslan burcunda gerçekleşecek. Peki, Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlara etkileri nelerdir?