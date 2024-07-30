Merkür Retrosu başladı mı, ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Ağustos Merkür Retrosunun burçlar üzerindeki etkileri nelerdir?

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burçları sosyal çevreleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerde yanlış anlamalar yaşayabilirler. Eski arkadaşlarla iletişim kurmak veya sosyal projelerle ilgili yeniden değerlendirme yapmak gündemde olabilir.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burçları iş hayatında veya sağlık konularında dikkatli olmalı. İş arkadaşlarıyla olan iletişimde dikkatli olunmalı ve sağlıkla ilgili eski alışkanlıkları gözden geçirmek faydalı olabilir.