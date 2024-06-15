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Mersin bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Mersin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:26
Kurban Bayramı Diyanet bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Şehir şehir araştırılan listede Mersin de bulunuyor. Bu ilde ikamet eden Müslümanlar, Mersin bayram namazı saati için araştırmalara hız kazandırdı. 16 Haziran günü idrak edilecek bayramın 1. günü namaz ile sabahın erken saatlerinde karşılanacak. Peki; Mersin bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, cevabı…