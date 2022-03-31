Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan itibariyle başlayacak olup İmsakiye takvimi ile Mersin iftar saati vakti belli oldu. Oruç tutacaklar için Diyanet Mersin İmsakiyesinde iftar ile sahur yanı sıra sabah ve akşam namazı saatleri yer aldı. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Peki, 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri ne zaman? İşte Mersin iftar vakti saatleri 2022