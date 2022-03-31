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Haberler Yaşam Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:55

Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan itibariyle başlayacak olup İmsakiye takvimi ile Mersin iftar saati vakti belli oldu. Oruç tutacaklar için Diyanet Mersin İmsakiyesinde iftar ile sahur yanı sıra sabah ve akşam namazı saatleri yer aldı. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Peki, 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri ne zaman? İşte Mersin iftar vakti saatleri 2022

Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mersin İmsakiye 2022 yayınlandı. Ramazan ayı 2 Nisan tarihi itibariyle başlayacak ve Mayıs ayında belirtilen tarihte sonra erecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Mersin ilimizde yaşayan vatandaşlarımız için Mersin'de iftar saat kaçta, imsak vakti ne zaman, ezan vakti kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Mersin İmsakiye takvimi ile il genelinde imsak, sahur ve iftar saati öğrenilebiliyor. İşte, Mersin iftar saati, imsak ve sahur vakitleri

Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

MERSİN İMSAKİYE İLE 2022 İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU!

İftar saat kaçta, sahur ne zaman, imsak vakti ne zaman gibi sorularla Mersin İmsakiye takvimini araştıranlar doğru adresteler! İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye;

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MERSİN'DE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Mersin İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

NOT: İftar Saati linkine tıklayarak tüm iller için imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz

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Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN AYI ÖNEMİ VE ANLAMI

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Mersin İmsakiye! 2022 Mersin imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

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