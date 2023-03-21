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Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
14:39
Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesi ile beraber Mersin sahur vakti 2023 o şehirde yaşayan kişiler için araştırma konusu oldu. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olup Ramazan imsakiyesi merak edilmektedir. Bu yüzden Mersin iftar vakti, sahur saati araştırmasını yaptık. Bütün illerin imsakiye takviminin belli olması ile herkes kendi şehri için sahur saat kaçta diye merak etmektedir. Peki Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Detaylar haberimizin devamında.