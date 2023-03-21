Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Sahur vaktinde yeteri kadar beslenmeli, su içilmeli ve sofradan dualar ederek kalkılmalıdır. Böylece kişilerin sahur vaktini en iyi şekilde geçirmesi sağlanacaktır. Sahur vakti, imsak vaktinin girmesi ile sona erecektir. Bu nedenle imsak vaktine kadarki süre içerisinde tüm hazırlıkların yapılması gerekir. imsak vakti girdikten sonra oruç süresi başlar ve bu nedenle hiçbir şeyin yenmemesi, içilmemesi ve orucu bozan şeylerden de uzak durulması gerekmektedir.

Sahura kalkan bir kişinin imsak vakti ile birlikte tutulacak oruç için niyet etmesi önemlidir. Sahur vaktinin en iyi şekilde değerlendirilmesi adına yeme içme sonrasında dua edilerek niyet edilmelidir.