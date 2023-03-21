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Haberler Yaşam Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:39

Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesi ile beraber Mersin sahur vakti 2023 o şehirde yaşayan kişiler için araştırma konusu oldu. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olup Ramazan imsakiyesi merak edilmektedir. Bu yüzden Mersin iftar vakti, sahur saati araştırmasını yaptık. Bütün illerin imsakiye takviminin belli olması ile herkes kendi şehri için sahur saat kaçta diye merak etmektedir. Peki Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Detaylar haberimizin devamında.

Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Rahmet ve bereketlerle dolu Ramazan ayının gelmesi ile beraber Mersin sahur vakti 2023 Diyanet tarafından açıklandı. Yine Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile birlikte Mersin sahur saati ve iftar vakti de belli oldu. Bu kapsamda, bu ilde yaşayan kişiler zamanını kaçırmamak adına Mersin için sahur saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı İslam alemi için büyük bir önem taşırken oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için Mersin imsakiye takvimi merak konusudur. PEki, Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. İşte tüm detaylar.

Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

23 Mart 2023 Mersin Sahur Saati ve İftar Vakti

Mersin'de oruç ibadetini idrak edecek vatandaşlar için ilk sahur ve iftar vakti şu şekilde;

Sahur saati: 05:15

İftar vakti: 19:02

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Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Sahur Vakti Nedir?

Sahur, Ramazan ayına girilmesi ile birlikte oruç tutacak Müslümanların oruca hazırlık yaptığı vakittir. Oruç tutacak kişilerin imsak vaktine kadar tutulacak oruç için hazırlık yapması gerekmektedir. Bu hazırlıkta yeme içme ile birlikte niyet etme ve sahur duası okuma gibi farklı davranışlar ve eylemler yer almaktadır.

Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Sahur vaktinde yeteri kadar beslenmeli, su içilmeli ve sofradan dualar ederek kalkılmalıdır. Böylece kişilerin sahur vaktini en iyi şekilde geçirmesi sağlanacaktır. Sahur vakti, imsak vaktinin girmesi ile sona erecektir. Bu nedenle imsak vaktine kadarki süre içerisinde tüm hazırlıkların yapılması gerekir. imsak vakti girdikten sonra oruç süresi başlar ve bu nedenle hiçbir şeyin yenmemesi, içilmemesi ve orucu bozan şeylerden de uzak durulması gerekmektedir.

Sahura kalkan bir kişinin imsak vakti ile birlikte tutulacak oruç için niyet etmesi önemlidir. Sahur vaktinin en iyi şekilde değerlendirilmesi adına yeme içme sonrasında dua edilerek niyet edilmelidir.

Mersin sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Mersin İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

İftar Vakti Nedir?

İftar oruç açma zamanıdır ve oruçlu olunduğu zamanda okunan akşam ezanını tekabül eder Oruç tutan Müslümanlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte yemek yiyerek tuttukları orucu açarlar. Ramazan ayında akşam ezanı vakitleri iftar vakti olarak anılır ve bu vaktin yaklaşmasıyla iftar sofraları hazırlanmaya başlar.

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