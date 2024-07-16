MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|220+6+0+0+0
220+6
220+6
210+6
|226
226
226
216
|14.578 (2023)
13.597 (2022)
11.590 (2021)
11.500 (2020)
|506,70446
506,25570
450,91205
507,03716
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
90+3
90+3
|88
88
93
93
|33.543 (2023)
32.954 (2022)
28.541 (2021)
26.900 (2020)
|478,81499
478,46046
419,86167
483,76856
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|50.590 (2023)
48.299 (2022)
42.227 (2021)
40.300 (2020)
|458,53534
459,65315
401,53744
466,65814
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|69.268 (2023)
76.467 (2022)
99.954 (2021)
119.000 (2020)
|438,07976
428,32727
343,22216
380,95792
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|79.365 (2023)
72.529 (2022)
68.747 (2021)
64.100 (2020)
|427,88821
432,41946
371,93180
439,10154
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|133.930 (2023)
133.656 (2022)
129.774 (2021)
131.000 (2020)
|382,56753
377,49056
320,51531
370,65665
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|134.614 (2023)
152.394 (2022)
172.847 (2021)
167.000 (2020)
|382,08291
364,43236
295,09439
344,34290
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|208.307 (2023)
232.662 (2022)
243.394 (2021)
222.000 (2020)
|340,71909
322,44370
265,14586
313,77625
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Ebelik (Yüksekokul)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|213.882 (2023)
207.760 (2022)
206.943 (2021)
210.000 (2020)
|338,29086
333,54541
279,22807
319,56067
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
24
15
|220.298 (2023)
258.899 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|335,56208
311,99520
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|225.824 (2023)
225.168 (2022)
205.097 (2021)
172.000 (2020)
|333,29855
325,60709
279,98213
341,31507
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|239.673 (2023)
247.065 (2022)
291.599 (2021)
273.000 (2020)
|327,81663
316,58859
250,14105
292,59833
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|244.127 (2023)
228.676 (2022)
215.275 (2021)
218.000 (2020)
|326,12914
324,13570
275,81333
315,66826
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
70+2
70+2
65+2
|62
41
43
67
|290.513 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
291.000 (2020)
|310,45939
Dolmadı
Dolmadı
286,19368
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
|13
4
8
18
|297.775 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,31957
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|17
6
3
3
|298.663 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,04458
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|9
8
11
4
|298.672 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,04116
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|302.543 (2023)
318.447 (2022)
358.835 (2021)
358.000 (2020)
|306,93319
292,32518
233,20338
265,86585
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|304.729 (2023)
316.514 (2022)
328.303 (2021)
334.000 (2020)
|306,30386
292,89678
240,55306
272,24347
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
27
31
|360.593 (2023)
365.613 (2022)
Dolmadı (2021)
391.000 (2020)
|291,78937
279,58903
Dolmadı
257,63414
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
4
21
|364.442 (2023)
385.399 (2022)
Dolmadı (2021)
450.000 (2020)
|290,89664
274,86328
Dolmadı
245,00261
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Biyoteknoloji
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
17
31
|381.048 (2023)
405.989 (2022)
Dolmadı (2021)
400.000 (2020)
|287,10498
270,33182
Dolmadı
255,49269
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
17
72
|502.507 (2023)
540.013 (2022)
Dolmadı (2021)
435.000 (2020)
|264,67826
247,35172
Dolmadı
247,92003
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|35+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|37
21
5
21
|627.181 (2023)
602.054 (2022)
Dolmadı (2021)
586.000 (2020)
|248,05764
239,50746
Dolmadı
223,83971
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Harita Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|77.955 (2023)
94.783 (2022)
88.781 (2021)
88.400 (2020)
|381,84878
381,17334
325,60256
369,75695
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|96
93
93
93
|95.864 (2023)
109.254 (2022)
108.979 (2021)
62.800 (2020)
|373,73854
374,77759
316,25115
383,01197
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|120.130 (2023)
141.363 (2022)
128.204 (2021)
78.800 (2020)
|363,93070
362,03493
308,43427
374,48586
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|195.767 (2023)
255.314 (2022)
346.846 (2021)
460.000 (2020)
|340,42748
328,66602
255,30093
267,48721
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|EA
|25+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|26
21
21
21
|231.429 (2023)
294.589 (2022)
395.867 (2021)
512.000 (2020)
|331,85402
320,17025
247,81531
259,65551
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|391.047 (2023)
409.288 (2022)
458.959 (2021)
377.000 (2020)
|303,11007
300,10862
239,32038
281,71399
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|427.095 (2023)
432.924 (2022)
473.956 (2021)
406.000 (2020)
|297,95507
296,60483
237,43714
276,49990
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|454.198 (2023)
467.481 (2022)
499.263 (2021)
435.000 (2020)
|294,27443
291,73191
234,30214
271,49103
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|510.421 (2023)
509.911 (2022)
552.967 (2021)
562.000 (2020)
|287,18241
286,26716
226,07027
252,71743
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|538.078 (2023)
503.006 (2022)
499.777 (2021)
452.000 (2020)
|283,90030
287,13962
234,23607
268,73708
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|630.919 (2023)
534.358 (2022)
562.007 (2021)
473.000 (2020)
|273,64840
283,27577
223,83920
265,44906
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
37
82
|634.000 (2023)
630.911 (2022)
Dolmadı (2021)
637.000 (2020)
|273,33144
272,48830
Dolmadı
243,39591
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
50
82
|678.835 (2023)
677.620 (2022)
Dolmadı (2021)
564.000 (2020)
|268,74914
267,76373
Dolmadı
252,48136
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
15
62
|704.422 (2023)
688.578 (2022)
Dolmadı (2021)
734.000 (2020)
|266,26080
266,68771
Dolmadı
232,73249
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
8
62
|760.265 (2023)
773.554 (2022)
Dolmadı (2021)
721.000 (2020)
|260,99358
258,82334
Dolmadı
234,01569
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
9
41
|842.388 (2023)
859.776 (2022)
Dolmadı (2021)
891.000 (2020)
|253,68730
251,44563
Dolmadı
218,45530
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
22
62
|846.419 (2023)
839.978 (2022)
Dolmadı (2021)
726.000 (2020)
|253,32896
253,09341
Dolmadı
233,48546
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Takı Tasarımı (Yüksekokul)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
—
|32
31
1
—
|1.043.943 (2023)
1.153.453 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|237,46289
229,39648
Dolmadı
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Sosyoloji
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
—
—
|— (2023)
1.221.546 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
224,64981
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.062 (2023)
16.393 (2022)
14.420 (2021)
13.000 (2020)
|429,40170
422,74707
393,00348
410,37622
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İngiliz Dilbilimi
(İngilizce)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.473 (2023)
31.756 (2022)
30.802 (2021)
25.100 (2020)
|390,10631
377,93998
339,44340
366,62996
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
52
52
|45.565 (2023)
47.416 (2022)
44.742 (2021)
41.500 (2020)
|359,95231
336,90707
296,05944
312,94749
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
|37
36
36
36
|48.819 (2023)
50.468 (2022)
46.340 (2021)
43.400 (2020)
|352,86099
329,28083
291,03027
307,17109
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|50.805 (2023)
47.068 (2022)
43.957 (2021)
40.100 (2020)
|348,46069
337,79354
298,36891
317,43454
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|16.303 (2023)
19.721 (2022)
17.533 (2021)
17.300 (2020)
|406,48839
403,55003
360,31735
391,02721
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|28.558 (2023)
31.265 (2022)
20.392 (2021)
19.900 (2020)
|392,37964
391,32449
356,23071
387,07193
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|49.106 (2023)
47.560 (2022)
52.234 (2021)
43.500 (2020)
|376,99009
379,02188
327,77955
363,24505
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|64.498 (2023)
71.878 (2022)
62.460 (2021)
— (2020)
|368,49877
365,52634
321,75598
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|74
72
72
62
|140.216 (2023)
154.841 (2022)
187.947 (2021)
136.000 (2020)
|340,73291
336,91218
279,27199
320,73620
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|73
72
72
62
|246.597 (2023)
267.646 (2022)
341.123 (2021)
241.000 (2020)
|316,63727
313,35063
251,20716
294,38988
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|251.520 (2023)
226.346 (2022)
241.691 (2021)
198.000 (2020)
|315,75691
320,85890
267,98076
303,81878
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|284.804 (2023)
224.614 (2022)
190.800 (2021)
117.000 (2020)
|309,90776
321,20428
278,60767
327,18955
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|369.443 (2023)
374.423 (2022)
369.501 (2021)
338.000 (2020)
|297,12296
297,10943
247,10319
275,82993
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|İslami İlimler (M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0+0+1+0
10+0
10+0
—
|11
10
10
—
|421.785 (2023)
340.243 (2022)
547.768 (2021)
— (2020)
|290,24433
290,89113
219,61839
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|SÖZ
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
—
|42
41
41
—
|451.585 (2023)
468.893 (2022)
502.774 (2021)
— (2020)
|286,57045
285,11617
229,36912
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|503.093 (2023)
569.119 (2022)
495.440 (2021)
465.000 (2020)
|280,58473
273,92609
230,45282
255,53542
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|324.473 (2023)
332.024 (2022)
|367,33361
361,93466
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|360.999 (2023)
343.926 (2022)
|360,48922
359,49096
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|444.117 (2023)
448.302 (2022)
|347,09468
341,19625
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|468.332 (2023)
586.181 (2022)
|343,64775
322,40219
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|475.071 (2023)
484.688 (2022)
|342,70356
335,79008
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|522.942 (2023)
534.940 (2022)
|336,37164
328,83748
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|564.806 (2023)
533.919 (2022)
|331,25651
328,97869
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|594.048 (2023)
605.896 (2022)
|327,83473
320,05175
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|646.160 (2023)
687.002 (2022)
|322,09097
311,11907
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|698.515 (2023)
733.318 (2022)
|316,70719
306,39538
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|711.811 (2023)
697.104 (2022)
|315,41241
310,05662
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|719.039 (2023)
730.384 (2022)
|314,71786
306,69096
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|724.607 (2023)
617.460 (2022)
|314,17912
318,72114
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|730.996 (2023)
698.316 (2022)
|313,56455
309,92930
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|747.012 (2023)
788.258 (2022)
|312,02497
301,16816
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|757.706 (2023)
783.430 (2022)
|311,02155
301,60803
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|906.047 (2023)
1.042.923 (2022)
|298,05127
279,93573
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|916.910 (2023)
850.821 (2022)
|297,17658
295,44871
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|924.214 (2023)
903.840 (2022)
|296,58301
290,92474
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|934.136 (2023)
935.725 (2022)
|295,78260
288,28230
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|936.283 (2023)
929.039 (2022)
|295,61281
288,82601
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|940.237 (2023)
947.382 (2022)
|295,29362
287,33170
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|944.561 (2023)
974.448 (2022)
|294,94580
285,17444
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|951.288 (2023)
914.134 (2022)
|294,40311
290,06460
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|962.864 (2023)
954.919 (2022)
|293,48455
286,71299
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|983.438 (2023)
820.788 (2022)
|291,88023
298,15927
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|991.927 (2023)
949.201 (2022)
|291,23737
287,17822
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.014.481 (2023)
988.615 (2022)
|289,51707
284,07203
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.025.343 (2023)
958.476 (2022)
|288,69535
286,43986
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|1.079.078 (2023)
1.026.950 (2022)
|284,69861
281,13120
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.089.227 (2023)
1.089.029 (2022)
|283,96199
276,56097
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.134.166 (2023)
1.228.422 (2022)
|280,72518
267,00815
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.139.410 (2023)
1.146.238 (2022)
|280,34772
272,52411
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.151.129 (2023)
1.278.741 (2022)
|279,53232
263,75887
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.155.058 (2023)
1.055.087 (2022)
|279,25545
279,03762
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.155.953 (2023)
1.134.769 (2022)
|279,19209
273,31704
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|1.177.700 (2023)
1.078.766 (2022)
|277,67532
277,30604
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.182.214 (2023)
1.159.757 (2022)
|277,36588
271,59365
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.196.624 (2023)
1.240.667 (2022)
|276,35851
266,20898
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.211.948 (2023)
1.060.617 (2022)
|275,27847
278,62399
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.222.508 (2023)
1.106.997 (2022)
|274,56377
275,26996
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|1.228.360 (2023)
1.129.093 (2022)
|274,16744
273,71259
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.240.346 (2023)
1.141.818 (2022)
|273,35968
272,83409
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.248.791 (2023)
1.203.789 (2022)
|272,78890
268,63269
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.250.444 (2023)
1.285.503 (2022)
|272,68292
263,33002
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Makine
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|31
31
|1.252.360 (2023)
1.227.588 (2022)
|272,55265
267,06395
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.253.484 (2023)
1.185.422 (2022)
|272,47948
269,85546
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.291.978 (2023)
1.308.446 (2022)
|269,91507
261,89271
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Lojistik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.318.583 (2023)
1.379.110 (2022)
|268,17494
257,61258
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.343.928 (2023)
1.425.263 (2022)
|266,54711
254,92417
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|1.367.241 (2023)
1.302.110 (2022)
|265,03224
262,29290
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|65+2+0+2+0
67+2
|69
69
|1.379.982 (2023)
1.414.100 (2022)
|264,21569
255,57018
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.432.910 (2023)
1.555.867 (2022)
|260,88733
247,66841
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.448.913 (2023)
1.474.913 (2022)
|259,90546
252,09610
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.465.688 (2023)
1.465.840 (2022)
|258,88169
252,60223
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.478.784 (2023)
1.418.564 (2022)
|258,07525
255,30835
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.482.054 (2023)
1.508.068 (2022)
|257,87128
250,25559
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.493.877 (2023)
1.496.835 (2022)
|257,15699
250,86997
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.504.969 (2023)
1.457.963 (2022)
|256,47602
253,04676
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.519.230 (2023)
1.456.758 (2022)
|255,61999
253,11422
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|1.535.997 (2023)
1.676.167 (2022)
|254,62150
241,45886
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.551.635 (2023)
1.516.773 (2022)
|253,70204
249,77991
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.565.612 (2023)
1.665.540 (2022)
|252,87394
242,00137
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.576.817 (2023)
1.629.639 (2022)
|252,21047
243,83213
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.577.029 (2023)
1.588.912 (2022)
|252,19814
245,93635
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Optisyenlik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|1
—
|1.592.773 (2023)
Dolmadı (2022)
|251,27848
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.612.037 (2023)
1.493.341 (2022)
|250,14634
251,05985
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.646.923 (2023)
1.612.969 (2022)
|248,11694
244,68410
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.653.025 (2023)
1.816.872 (2022)
|247,76306
234,70501
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.713.875 (2023)
1.850.908 (2022)
|244,29739
233,13246
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.734.728 (2023)
1.701.413 (2022)
|243,13176
240,20308
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
66+2
|69
68
|1.751.166 (2023)
1.844.626 (2022)
|242,21258
233,42055
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.752.876 (2023)
1.708.078 (2022)
|242,11461
239,87422
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.759.452 (2023)
1.877.358 (2022)
|241,75231
231,93653
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.762.824 (2023)
1.795.977 (2022)
|241,56377
235,66985
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.771.028 (2023)
1.636.114 (2022)
|241,10964
243,50056
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Pazarlama
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
54+2
|59
56
|1.772.170 (2023)
1.884.608 (2022)
|241,04535
231,60845
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.773.205 (2023)
1.856.587 (2022)
|240,98386
232,87391
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.775.953 (2023)
1.744.285 (2022)
|240,83519
238,12912
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.797.077 (2023)
1.742.381 (2022)
|239,68690
238,21741
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.811.407 (2023)
1.796.875 (2022)
|238,90494
235,62898
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.816.715 (2023)
1.908.678 (2022)
|238,61897
230,53898
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.825.633 (2023)
1.894.689 (2022)
|238,13806
231,15936
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
49+2
|54
51
|1.834.027 (2023)
1.656.027 (2022)
|237,67683
242,48060
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.838.938 (2023)
2.007.910 (2022)
|237,40768
226,26659
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.882.904 (2023)
1.933.850 (2022)
|235,04359
229,43856
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.891.577 (2023)
2.091.497 (2022)
|234,57839
222,77848
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
1
|— (2023)
2.215.978 (2022)
|—
217,73236