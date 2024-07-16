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Haberler Yaşam MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 17:29

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!

Mersin Üniversitesi taban puanları 2024 YÖK ATLAS üzerinden takip ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlayacak. Adaylar puan türlerine ve okumak istedikleri bölümlere göre ön lisans ve lisans programları için araştırmalara başlayacak. Mersin Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Mersin'de bulunan üniversiteye tercih listesinde yer verecek öğrenciler, Mersin Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerini puan türleri, kontenjan ve başarı sıralamaları bazında mercek altına aldı. İşte Mersin Üniversitesi sıralaması ve taban puanları

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!

Mersin Üniversitesi taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile araştırılıyor. Mersin'in köklü üniversitinde okumayı tercih edecek adaylar Bilkent Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları konusunda araştırmalara başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu üniversitede hangi fakülteler var merak ediliyor. İşte, Mersin Üniversitesi bölümleri taban puanları

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

Denizcilik Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Fen Fakültesi / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

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MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Tıp SAY 220+6+0+0+0
220+6
220+6
210+6		 226
226
226
216		 14.578 (2023)
13.597 (2022)
11.590 (2021)
11.500 (2020)		 506,70446
506,25570
450,91205
507,03716
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 85+3+0+0+0
85+3
90+3
90+3		 88
88
93
93		 33.543 (2023)
32.954 (2022)
28.541 (2021)
26.900 (2020)		 478,81499
478,46046
419,86167
483,76856
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Eczacılık SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 50.590 (2023)
48.299 (2022)
42.227 (2021)
40.300 (2020)		 458,53534
459,65315
401,53744
466,65814
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 69.268 (2023)
76.467 (2022)
99.954 (2021)
119.000 (2020)		 438,07976
428,32727
343,22216
380,95792
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 79.365 (2023)
72.529 (2022)
68.747 (2021)
64.100 (2020)		 427,88821
432,41946
371,93180
439,10154
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 133.930 (2023)
133.656 (2022)
129.774 (2021)
131.000 (2020)		 382,56753
377,49056
320,51531
370,65665
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 134.614 (2023)
152.394 (2022)
172.847 (2021)
167.000 (2020)		 382,08291
364,43236
295,09439
344,34290
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 208.307 (2023)
232.662 (2022)
243.394 (2021)
222.000 (2020)		 340,71909
322,44370
265,14586
313,77625
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Ebelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 213.882 (2023)
207.760 (2022)
206.943 (2021)
210.000 (2020)		 338,29086
333,54541
279,22807
319,56067
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
24
15		 220.298 (2023)
258.899 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 335,56208
311,99520
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Mimarlık SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 225.824 (2023)
225.168 (2022)
205.097 (2021)
172.000 (2020)		 333,29855
325,60709
279,98213
341,31507
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Matematik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 239.673 (2023)
247.065 (2022)
291.599 (2021)
273.000 (2020)		 327,81663
316,58859
250,14105
292,59833
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 244.127 (2023)
228.676 (2022)
215.275 (2021)
218.000 (2020)		 326,12914
324,13570
275,81333
315,66826
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
70+2
70+2
65+2		 62
41
43
67		 290.513 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
291.000 (2020)		 310,45939
Dolmadı
Dolmadı
286,19368
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Harita Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1		 13
4
8
18		 297.775 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,31957
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 17
6
3
3		 298.663 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,04458
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 9
8
11
4		 298.672 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,04116
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Kimya SAY 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 302.543 (2023)
318.447 (2022)
358.835 (2021)
358.000 (2020)		 306,93319
292,32518
233,20338
265,86585
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 304.729 (2023)
316.514 (2022)
328.303 (2021)
334.000 (2020)		 306,30386
292,89678
240,55306
272,24347
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Biyoloji SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
27
31		 360.593 (2023)
365.613 (2022)
Dolmadı (2021)
391.000 (2020)		 291,78937
279,58903
Dolmadı
257,63414
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Fizik SAY 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
4
21		 364.442 (2023)
385.399 (2022)
Dolmadı (2021)
450.000 (2020)		 290,89664
274,86328
Dolmadı
245,00261
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Biyoteknoloji SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
17
31		 381.048 (2023)
405.989 (2022)
Dolmadı (2021)
400.000 (2020)		 287,10498
270,33182
Dolmadı
255,49269
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
17
72		 502.507 (2023)
540.013 (2022)
Dolmadı (2021)
435.000 (2020)		 264,67826
247,35172
Dolmadı
247,92003
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 37
21
5
21		 627.181 (2023)
602.054 (2022)
Dolmadı (2021)
586.000 (2020)		 248,05764
239,50746
Dolmadı
223,83971
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Harita Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 77.955 (2023)
94.783 (2022)
88.781 (2021)
88.400 (2020)		 381,84878
381,17334
325,60256
369,75695
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Psikoloji EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 95.864 (2023)
109.254 (2022)
108.979 (2021)
62.800 (2020)		 373,73854
374,77759
316,25115
383,01197
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 120.130 (2023)
141.363 (2022)
128.204 (2021)
78.800 (2020)		 363,93070
362,03493
308,43427
374,48586
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 195.767 (2023)
255.314 (2022)
346.846 (2021)
460.000 (2020)		 340,42748
328,66602
255,30093
267,48721
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 25+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 26
21
21
21		 231.429 (2023)
294.589 (2022)
395.867 (2021)
512.000 (2020)		 331,85402
320,17025
247,81531
259,65551
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 391.047 (2023)
409.288 (2022)
458.959 (2021)
377.000 (2020)		 303,11007
300,10862
239,32038
281,71399
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 427.095 (2023)
432.924 (2022)
473.956 (2021)
406.000 (2020)		 297,95507
296,60483
237,43714
276,49990
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 454.198 (2023)
467.481 (2022)
499.263 (2021)
435.000 (2020)		 294,27443
291,73191
234,30214
271,49103
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İşletme EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 510.421 (2023)
509.911 (2022)
552.967 (2021)
562.000 (2020)		 287,18241
286,26716
226,07027
252,71743
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Maliye EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 538.078 (2023)
503.006 (2022)
499.777 (2021)
452.000 (2020)		 283,90030
287,13962
234,23607
268,73708
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Sosyoloji EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 630.919 (2023)
534.358 (2022)
562.007 (2021)
473.000 (2020)		 273,64840
283,27577
223,83920
265,44906
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İktisat EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
37
82		 634.000 (2023)
630.911 (2022)
Dolmadı (2021)
637.000 (2020)		 273,33144
272,48830
Dolmadı
243,39591
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Kamu Yönetimi EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
50
82		 678.835 (2023)
677.620 (2022)
Dolmadı (2021)
564.000 (2020)		 268,74914
267,76373
Dolmadı
252,48136
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
15
62		 704.422 (2023)
688.578 (2022)
Dolmadı (2021)
734.000 (2020)		 266,26080
266,68771
Dolmadı
232,73249
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
8
62		 760.265 (2023)
773.554 (2022)
Dolmadı (2021)
721.000 (2020)		 260,99358
258,82334
Dolmadı
234,01569
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Arkeoloji EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
9
41		 842.388 (2023)
859.776 (2022)
Dolmadı (2021)
891.000 (2020)		 253,68730
251,44563
Dolmadı
218,45530
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Felsefe EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
22
62		 846.419 (2023)
839.978 (2022)
Dolmadı (2021)
726.000 (2020)		 253,32896
253,09341
Dolmadı
233,48546
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Takı Tasarımı (Yüksekokul) EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
 32
31
1
 1.043.943 (2023)
1.153.453 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 237,46289
229,39648
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Sosyoloji
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
1

 — (2023)
1.221.546 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
224,64981
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.062 (2023)
16.393 (2022)
14.420 (2021)
13.000 (2020)		 429,40170
422,74707
393,00348
410,37622
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İngiliz Dilbilimi
(İngilizce)		 DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.473 (2023)
31.756 (2022)
30.802 (2021)
25.100 (2020)		 390,10631
377,93998
339,44340
366,62996
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
52
52		 45.565 (2023)
47.416 (2022)
44.742 (2021)
41.500 (2020)		 359,95231
336,90707
296,05944
312,94749
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1		 37
36
36
36		 48.819 (2023)
50.468 (2022)
46.340 (2021)
43.400 (2020)		 352,86099
329,28083
291,03027
307,17109
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 50.805 (2023)
47.068 (2022)
43.957 (2021)
40.100 (2020)		 348,46069
337,79354
298,36891
317,43454
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 16.303 (2023)
19.721 (2022)
17.533 (2021)
17.300 (2020)		 406,48839
403,55003
360,31735
391,02721
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 28.558 (2023)
31.265 (2022)
20.392 (2021)
19.900 (2020)		 392,37964
391,32449
356,23071
387,07193
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 49.106 (2023)
47.560 (2022)
52.234 (2021)
43.500 (2020)		 376,99009
379,02188
327,77955
363,24505
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 64.498 (2023)
71.878 (2022)
62.460 (2021)
— (2020)		 368,49877
365,52634
321,75598
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 74
72
72
62		 140.216 (2023)
154.841 (2022)
187.947 (2021)
136.000 (2020)		 340,73291
336,91218
279,27199
320,73620
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 73
72
72
62		 246.597 (2023)
267.646 (2022)
341.123 (2021)
241.000 (2020)		 316,63727
313,35063
251,20716
294,38988
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 251.520 (2023)
226.346 (2022)
241.691 (2021)
198.000 (2020)		 315,75691
320,85890
267,98076
303,81878
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 284.804 (2023)
224.614 (2022)
190.800 (2021)
117.000 (2020)		 309,90776
321,20428
278,60767
327,18955
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 369.443 (2023)
374.423 (2022)
369.501 (2021)
338.000 (2020)		 297,12296
297,10943
247,10319
275,82993
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10+0+0+1+0
10+0
10+0
 11
10
10
 421.785 (2023)
340.243 (2022)
547.768 (2021)
— (2020)		 290,24433
290,89113
219,61839
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 42
41
41
 451.585 (2023)
468.893 (2022)
502.774 (2021)
— (2020)		 286,57045
285,11617
229,36912
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 503.093 (2023)
569.119 (2022)
495.440 (2021)
465.000 (2020)		 280,58473
273,92609
230,45282
255,53542
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 324.473 (2023)
332.024 (2022)		 367,33361
361,93466
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 360.999 (2023)
343.926 (2022)		 360,48922
359,49096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 444.117 (2023)
448.302 (2022)		 347,09468
341,19625
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 468.332 (2023)
586.181 (2022)		 343,64775
322,40219
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 475.071 (2023)
484.688 (2022)		 342,70356
335,79008
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 522.942 (2023)
534.940 (2022)		 336,37164
328,83748
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 564.806 (2023)
533.919 (2022)		 331,25651
328,97869
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Optisyenlik TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 594.048 (2023)
605.896 (2022)		 327,83473
320,05175
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 646.160 (2023)
687.002 (2022)		 322,09097
311,11907
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 698.515 (2023)
733.318 (2022)		 316,70719
306,39538
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 711.811 (2023)
697.104 (2022)		 315,41241
310,05662
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 719.039 (2023)
730.384 (2022)		 314,71786
306,69096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 724.607 (2023)
617.460 (2022)		 314,17912
318,72114
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 730.996 (2023)
698.316 (2022)		 313,56455
309,92930
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 747.012 (2023)
788.258 (2022)		 312,02497
301,16816
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 757.706 (2023)
783.430 (2022)		 311,02155
301,60803
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 906.047 (2023)
1.042.923 (2022)		 298,05127
279,93573
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 916.910 (2023)
850.821 (2022)		 297,17658
295,44871
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Elektrik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 924.214 (2023)
903.840 (2022)		 296,58301
290,92474
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 934.136 (2023)
935.725 (2022)		 295,78260
288,28230
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 936.283 (2023)
929.039 (2022)		 295,61281
288,82601
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 940.237 (2023)
947.382 (2022)		 295,29362
287,33170
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 944.561 (2023)
974.448 (2022)		 294,94580
285,17444
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 951.288 (2023)
914.134 (2022)		 294,40311
290,06460
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Lojistik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 962.864 (2023)
954.919 (2022)		 293,48455
286,71299
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 983.438 (2023)
820.788 (2022)		 291,88023
298,15927
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Makine TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 991.927 (2023)
949.201 (2022)		 291,23737
287,17822
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.014.481 (2023)
988.615 (2022)		 289,51707
284,07203
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.025.343 (2023)
958.476 (2022)		 288,69535
286,43986
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 1.079.078 (2023)
1.026.950 (2022)		 284,69861
281,13120
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.089.227 (2023)
1.089.029 (2022)		 283,96199
276,56097
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.134.166 (2023)
1.228.422 (2022)		 280,72518
267,00815
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.139.410 (2023)
1.146.238 (2022)		 280,34772
272,52411
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.151.129 (2023)
1.278.741 (2022)		 279,53232
263,75887
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.155.058 (2023)
1.055.087 (2022)		 279,25545
279,03762
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.155.953 (2023)
1.134.769 (2022)		 279,19209
273,31704
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 1.177.700 (2023)
1.078.766 (2022)		 277,67532
277,30604
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.182.214 (2023)
1.159.757 (2022)		 277,36588
271,59365
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.196.624 (2023)
1.240.667 (2022)		 276,35851
266,20898
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.211.948 (2023)
1.060.617 (2022)		 275,27847
278,62399
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.222.508 (2023)
1.106.997 (2022)		 274,56377
275,26996
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 1.228.360 (2023)
1.129.093 (2022)		 274,16744
273,71259
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.240.346 (2023)
1.141.818 (2022)		 273,35968
272,83409
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.248.791 (2023)
1.203.789 (2022)		 272,78890
268,63269
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.250.444 (2023)
1.285.503 (2022)		 272,68292
263,33002
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Makine
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 30+1+0+1+0
30+1		 31
31		 1.252.360 (2023)
1.227.588 (2022)		 272,55265
267,06395
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.253.484 (2023)
1.185.422 (2022)		 272,47948
269,85546
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.291.978 (2023)
1.308.446 (2022)		 269,91507
261,89271
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Lojistik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.318.583 (2023)
1.379.110 (2022)		 268,17494
257,61258
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.343.928 (2023)
1.425.263 (2022)		 266,54711
254,92417
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 1.367.241 (2023)
1.302.110 (2022)		 265,03224
262,29290
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 65+2+0+2+0
67+2		 69
69		 1.379.982 (2023)
1.414.100 (2022)		 264,21569
255,57018
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.432.910 (2023)
1.555.867 (2022)		 260,88733
247,66841
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Pazarlama TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.448.913 (2023)
1.474.913 (2022)		 259,90546
252,09610
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.465.688 (2023)
1.465.840 (2022)		 258,88169
252,60223
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.478.784 (2023)
1.418.564 (2022)		 258,07525
255,30835
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.482.054 (2023)
1.508.068 (2022)		 257,87128
250,25559
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.493.877 (2023)
1.496.835 (2022)		 257,15699
250,86997
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.504.969 (2023)
1.457.963 (2022)		 256,47602
253,04676
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.519.230 (2023)
1.456.758 (2022)		 255,61999
253,11422
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 1.535.997 (2023)
1.676.167 (2022)		 254,62150
241,45886
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.551.635 (2023)
1.516.773 (2022)		 253,70204
249,77991
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.565.612 (2023)
1.665.540 (2022)		 252,87394
242,00137
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.576.817 (2023)
1.629.639 (2022)		 252,21047
243,83213
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.577.029 (2023)
1.588.912 (2022)		 252,19814
245,93635
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Optisyenlik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0		 1
 1.592.773 (2023)
Dolmadı (2022)		 251,27848
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.612.037 (2023)
1.493.341 (2022)		 250,14634
251,05985
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.646.923 (2023)
1.612.969 (2022)		 248,11694
244,68410
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.653.025 (2023)
1.816.872 (2022)		 247,76306
234,70501
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.713.875 (2023)
1.850.908 (2022)		 244,29739
233,13246
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm Animasyonu TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.734.728 (2023)
1.701.413 (2022)		 243,13176
240,20308
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
66+2		 69
68		 1.751.166 (2023)
1.844.626 (2022)		 242,21258
233,42055
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.752.876 (2023)
1.708.078 (2022)		 242,11461
239,87422
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.759.452 (2023)
1.877.358 (2022)		 241,75231
231,93653
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.762.824 (2023)
1.795.977 (2022)		 241,56377
235,66985
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.771.028 (2023)
1.636.114 (2022)		 241,10964
243,50056
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Pazarlama
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
54+2		 59
56		 1.772.170 (2023)
1.884.608 (2022)		 241,04535
231,60845
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.773.205 (2023)
1.856.587 (2022)		 240,98386
232,87391
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.775.953 (2023)
1.744.285 (2022)		 240,83519
238,12912
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.797.077 (2023)
1.742.381 (2022)		 239,68690
238,21741
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.811.407 (2023)
1.796.875 (2022)		 238,90494
235,62898
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.816.715 (2023)
1.908.678 (2022)		 238,61897
230,53898
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Pazarlama TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.825.633 (2023)
1.894.689 (2022)		 238,13806
231,15936
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 50+2+0+2+0
49+2		 54
51		 1.834.027 (2023)
1.656.027 (2022)		 237,67683
242,48060
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.838.938 (2023)
2.007.910 (2022)		 237,40768
226,26659
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.882.904 (2023)
1.933.850 (2022)		 235,04359
229,43856
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.891.577 (2023)
2.091.497 (2022)		 234,57839
222,77848
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
1		 — (2023)
2.215.978 (2022)
217,73236
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Mersin Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları görüntüle!
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