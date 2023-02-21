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Giriş Tarihi: 21.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 13:41

Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

Dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki Hatay depremi sonrası gözler Hatay'ın yakınındaki ilçelerde. Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'ya dikkat edilmesini söylerken, Adana'daki Karataş fayı birçok kişiyi korkutuyor. Mersin'de yaşayan vatandaşlar, "Mersin'de deprem bekleniyor mu, Mersin deprem bölgesi mi?" sorularına yanıt aramakta. AFAD da yaptığı fay hatları haritasında Mersin'de deprem riski var mı sorusuna yanıt verdi. Peki, Mersin'de deprem bekleniyor mu? İşte detaylar

Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

Mersin'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde ve ne zaman olacak sorusu yanıt arıyor. Yaşanan büyük depremler sonucu deprem risk haritasına bakan Mersin halkı, şehrin deprem risk bölgesinde olmadığını fark ediyor. Son yaşanan Hatay depreminden oldukça fazla etkilenen Mersin'de okullar tatil edildi. Peki, Mersin deprem bölgesi mi? Mersin'de deprem olacak mı, ne zaman olacak? İşte detaylar

Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

MERSİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Mersin 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.

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Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

3. derece riskli iller şu şekilde: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

MERSİN DEPREM RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Adana üzerindeki Karataş fayının yaratacağı büyük bir deprem, Mersin'in Adana sınırındaki ilçeleri de vuracağı düşünülüyor. Bu sebeple Adana sınırındaki ilçeler oluşacak büyük bir depreme hazırlıklı olunmalı.

Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

HATAY'DAKİ DEPREM SONUCU OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.

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