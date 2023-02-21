Haberler Yaşam Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

Giriş Tarihi: 21.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 13:41

Mersin’de deprem bekleniyor mu, olacak mı? Mersin deprem bölgesi mi, risk var mı?

Dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki Hatay depremi sonrası gözler Hatay'ın yakınındaki ilçelerde. Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'ya dikkat edilmesini söylerken, Adana'daki Karataş fayı birçok kişiyi korkutuyor. Mersin'de yaşayan vatandaşlar, "Mersin'de deprem bekleniyor mu, Mersin deprem bölgesi mi?" sorularına yanıt aramakta. AFAD da yaptığı fay hatları haritasında Mersin'de deprem riski var mı sorusuna yanıt verdi. Peki, Mersin'de deprem bekleniyor mu? İşte detaylar