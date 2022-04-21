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Haberler Yaşam Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:03

Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Survivor 2022 All Star'da olaylar bitmiyor! Sevilen yarışmada geçtiğimiz gün Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan tartışma gündeme oturmuştu. Bir dönem yaşadıkları aşk ile çokça konuşulan ikili arasında, geçtiğimiz gün çok şiddetli bir tartışma çıktı. Nisa Bölükbaşı, ada konseyinde Barış Murat Yağcı'nın kendisine el kaldırdığını ve eski kız arkadaşını dövdüğünü iddia etti. Sosyal medyada tartışmaları beraberinde getiren bu açıklamanın ardından, geçtiğimiz haftalarda Survivor 2022'ye veda eden Mert Öcal'dan çok ses getirecek bir paylaşım geldi. Öcal, yaptığı paylaşımda aldatma imasında bulunurken, 'Tweet bu kadar, kaşınırsanız devamı gelir' dedi.

Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Survivor 2022'de bu sene yarışmacıların özel hayatları gündeme damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı arasında çıkan 'dayak' tartışması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı'nın kendisine el kaldırdığını ve bir önceki sevgilisini sokak ortasında dövdüğünü söyledi. Konuya ilişkin Mert Öcal'ın yorumu ise sosyal medyayı karıştırdı. Öcal, yaptığı paylaşımda aldatma imasında bulundu. İşte detaylar;

Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bitttikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, şimdilerde All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor.

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Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Survivor All Star'ın son bölümündeki ada konseyine Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile ilgili 'şiddet' iddiası damga vurdu.

Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın arası ayrılık sonrası bir kez daha gerildi.

Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Her şey Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı.

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