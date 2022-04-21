Haberler Yaşam Mert Öcal’dan Survivor’ı karıştıracak iddia! Survivor Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı’yı aldattı mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:03

Survivor 2022 All Star'da olaylar bitmiyor! Sevilen yarışmada geçtiğimiz gün Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan tartışma gündeme oturmuştu. Bir dönem yaşadıkları aşk ile çokça konuşulan ikili arasında, geçtiğimiz gün çok şiddetli bir tartışma çıktı. Nisa Bölükbaşı, ada konseyinde Barış Murat Yağcı'nın kendisine el kaldırdığını ve eski kız arkadaşını dövdüğünü iddia etti. Sosyal medyada tartışmaları beraberinde getiren bu açıklamanın ardından, geçtiğimiz haftalarda Survivor 2022'ye veda eden Mert Öcal'dan çok ses getirecek bir paylaşım geldi. Öcal, yaptığı paylaşımda aldatma imasında bulunurken, 'Tweet bu kadar, kaşınırsanız devamı gelir' dedi.