İslamiyet açısından büyük önem taşıyan Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yapılan korkunç saldırı sonrasında dünyanın gözü bölgeden gelen son dakika gelişmelerine çevrildi. Hem tarihi hem de dini açıdan kutsal sayılan bu yapı, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşımaktadır. Saldırılar sonrası gündeme taşınan bu yapıyla ilgili olarak, Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? İşte soruları da yanıt aramaya başladı. İşte "Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan olan Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir?" sorusunun yanıt ve tüm detaylar…