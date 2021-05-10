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Haberler Yaşam Mescid-i Aksa nerede, Müslümanlık açısından önemi nedir? Mescid-i Aksa hangi ülkede ve nerede?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 15:31

nerede, Müslümanlık açısından önemi nedir? Mescid-i Aksa hangi ülkede ve nerede?

Fanatik Yahudilerin, Mecid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için nöbet tutan Filistinlilere karşı İsrail Polisinin saldırısının ardından bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Yüzlerce kişinin ağır yaralandığı olay Müslüman alemini adeta ayağa kaldırırken yaşanan bu olaylar sonrasında " nerede, önemi nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan sosyal medyada bölgede bulunan Filistinlilerin paylaştığı görüntüler yaşanan saldırının perde arkasını da gözler önüne serdi. Peki, Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? İşte tüm detaylar…

Mescid-i Aksa nerede ve önemi nedir? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler

İslamiyet açısından büyük önem taşıyan 'da nöbet tutan Filistinlilere yapılan korkunç saldırı sonrasında dünyanın gözü bölgeden gelen son dakika gelişmelerine çevrildi. Hem tarihi hem de dini açıdan kutsal sayılan bu yapı, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşımaktadır. Saldırılar sonrası gündeme taşınan bu yapıyla ilgili olarak, Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? İşte soruları da yanıt aramaya başladı. İşte "Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan olan Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir?" sorusunun yanıt ve tüm detaylar…

Mescid-i Aksa nerede ve önemi nedir? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler

MESCİD-İ AKSA NEDİR?

Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunur. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşır.

Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir; ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır (İA, VI, 953). Şehir için müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mâbedi ifade etmektedir. Minhâcî mâbedin on yedi kadar adı olduğunu söyler (İtḥâfü'l-aḫiṣṣâ, I, 93 vd.).

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Mescid-i Aksa nerede ve önemi nedir? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler

İslâm âlimleri, Kur'ân-ı Kerîm'de el-Mescidü'l-aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin (el-İsrâ 17/1) Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir (Nevevî, III, 327). Arapça aksâ "uzak" anlamındadır ve mâbedin Mekke'ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir (Taberî, Câmiʿu'l-beyân, XV, 5 vd.). Mûsevîliğe göre mâbed dünya yaratılmadan önce de vardı ve gökte idi. Rab dünyayı onun gölgesinin düştüğü yerden yaratmaya başlamış, ardından o noktada Hz. Âdem'i yaratmıştır (DİA, XVI, 127; XXVI, 326). Bir hadise göre ise burası, Mescid-i Harâm'dan sonra içinde insanların Allah'a ibadet etmeleri amacıyla yapılan en eski ikinci mâbeddir (Buhârî, "Enbiyâʾ", 10, 40; Müslim, "Mesâcid", 1, 2).

Mescid-i Aksa nerede ve önemi nedir? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler

Bugün Kâbe'ye çevresiyle birlikte Mescid-i Harâm denildiği gibi Mescid-i Aksâ'ya da çevresiyle birlikte Harem-i şerif denilmekte ve bununla eski Kudüs'teki kuzeyi 321, güneyi 283, doğusu 474 ve batısı 490 m. uzunlukta olan ve yer yer 30-40 m. yüksekliğe ulaşan surlarla çevrili bulunan, içinde Kubbetü's-sahre'nin de yer aldığı kutsal mekân kastedilmektedir.

Mescid-i Aksa nerede ve önemi nedir? Mescid-i Aksa hakkında bilgiler

Mescid-i Aksâ'nın yerinin tesbiti ve planlanması Hz. Dâvûd ile başlar. Ancak Allah mâbedin Hz. Süleyman tarafından yapılacağını bildirir (II. Samuel, 7/1-13; I. Tarihler, 17/1-2). Bunun üzerine Dâvûd, oğlu Süleyman'a durumu anlatıp mâbedi inşa etmesini emreder ve mâbed yapımıyla ilgili bütün malzemeleri ve elemanları ona teslim eder (I. Tarihler, 22/1-16). Mâbed için gerekli taş ve kereste Lübnan dağlarından karşılanmış, Sûr Kralı Hiram bunları Hz. Süleyman'ın yolladığı işçilere ve kendi adamlarına inşaatta kullanılacak şekilde hazırlatıp Kudüs'e göndermiştir. Çünkü mâbedin yapımı sırasında ne keser ne çekiç sesinin duyulduğu belirtilmektedir (I. Krallar, 5/13-18; 6/7).

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