Fanatik Yahudilerin, Mecid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için nöbet tutan Filistinlilere karşı İsrail Polisinin saldırısının ardından bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Yüzlerce kişinin ağır yaralandığı olay Müslüman alemini adeta ayağa kaldırırken yaşanan bu olaylar sonrasında "Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan sosyal medyada bölgede bulunan Filistinlilerin paylaştığı görüntüler yaşanan saldırının perde arkasını da gözler önüne serdi. Peki, Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir? İşte tüm detaylar…