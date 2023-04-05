MESCİD-İ AKSA önemi nedir, nerede, son durum ne? İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail polisi, olayda onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda demir barikatlar kurdu ve bölgeye çok sayıda takviye gönderdi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail polisinin baskının ardından Mescid-i Aksa'nın kapıları çevresinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar çıktığını aktardı.