MESCİD-İ AKSA önemi nedir, nerede, son durum ne? İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. Gelen bu son dakika haberiyle beraber ise "Mescid-i Aksa önemi nedir, nerede?" soruları yanıt aramaya başladı. AA'nın haberine göre, gece saatlerinde çıkan olaylarda 200 Filistinli gözaltına alındı. Abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne ise roket atıldı. Peki, hareketli dakikaların yaşandığı Mescid-i Aksa önemi nedir, nerede? İşte detaylar.