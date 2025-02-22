MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025: MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir, baraj puanı var mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024-2025
|MSÜ 2024 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI
|HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|HHO
|SAYISAL
|360,51074
|KHO, DHO, SG
|SAYISAL
|303,88396
|KHO
|EŞİT AĞIRLIK
|303,19929
|KHO
|SÖZEL
|342,96547
|HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|HHO
|SAYISAL
|389,34501
|KHO, DHO, SG
|SAYISAL
|381,46140
|KHO
|EŞİT AĞIRLIK
|379,48876
|ASTSUBAY MYO ADAYLARI
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO
|GENEL
|264,49782
|BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
|OKUL
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|BANDO MYO
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)
|GENEL
|117,77636
|BANDO MYO
(İlk Tercihi Bando Olan)
|GENEL
|145,20848
GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MSÜ TABAN PUANLARI KARŞILAŞTIRMASI
Aşağıda son yılların taban puanlarıkarşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu sayede adaylar puan trendlerini analiz ederek hedef belirleyebilir.
MSÜ Harp Okulları Erkek/Kadın Taban Puanları (Son 3 Yıl);
|OKUL
|ERKEK/KADIN
|PUAN TÜRÜ
|YIL
|TABAN PUANI
|Hava Harp Okulu
|ERKEK
|SAYISAL
|2023
2022
2021
|349,02781
350,92813
320,96558
|Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik
|ERKEK
|SAYISAL
|2023
2022
2021
|302,22057
311,56385
279,37631
|Kara Harp Okulu
|ERKEK
|EŞİT AĞIRLIK
|2023
2022
2021
|307,32495
313,94375
278,25886
|Kara Harp Okulu
|ERKEK
|SÖZEL
|2023
2022
2021
|332,65076
348,02558
306,95467
|Hava Harp Okulu
|KADIN
|SAYISAL
|2023
2022
2021
|374,18652
396,92667
356,31319
|Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik
|KADIN
|SAYISAL
|2023
2022
2021
|367,57148
386,50110
346,63285
|Kara Harp Okulu
|KADIN
|EŞİT AĞIRLIK
|2023
2022
2021
|370,37408
379,29266
336,66541
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI (SON 3 YIL)
|OKUL
|ERKEK/KADIN
|PUAN TÜRÜ
|YIL
|TABAN PUANI
|Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.
|ERKEK
|GENEL
|2023
2022
2021
|274,90949
286,44629
247,50860
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)
|ERKEK
|GENEL
|2023
2022
2021
|132,67153
139,04660
130,54999
|Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)
|ERKEK
|GENEL
|2023
2022
2021
|201,24828
240,12756
202,5391