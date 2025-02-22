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Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025: MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir, baraj puanı var mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:44

MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025: MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir, baraj puanı var mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınav kapsamında adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarından toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav sonrasında yayımlanan MSÜ soru ve cevap anahtarları ile adaylar kendi doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Değerlendirme yapılırken, her 4 yanlış cevabın 1 doğruyu götürdüğünü unutmamak gerekiyor. Peki, 2025 MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı kaç? İşte, ÖSYM ile MSÜ taban puanları ve başarı sıralaması hakkında tüm detaylar.

MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025: MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir, baraj puanı var mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavdan aldıkları sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre tercihlerini belirleyecek. Peki, MSÜ sınavında baraj puanı var mı? MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, detaylar.

MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025: MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir, baraj puanı var mı?

MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-2025 yılı taban puanlarını açıkladı. Erkek ve kadın adaylar için ayrı belirlenen puan türleri ve detayları aşağıda yer almaktadır.

2025 yılında MSÜ sınavına girip tercih yapacak adaylar, bu puanları dikkate almalıdır.

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MSÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2025: MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir, baraj puanı var mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024-2025

MSÜ 2024 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
OKUL PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
HHO SAYISAL 360,51074
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
OKUL PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKUL PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKUL PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
BANDO MYO
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		 GENEL 117,77636
BANDO MYO
(İlk Tercihi Bando Olan)		 GENEL 145,20848
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GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MSÜ TABAN PUANLARI KARŞILAŞTIRMASI
Aşağıda son yılların taban puanlarıkarşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu sayede adaylar puan trendlerini analiz ederek hedef belirleyebilir.

MSÜ Harp Okulları Erkek/Kadın Taban Puanları (Son 3 Yıl);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI
Hava Harp Okulu ERKEK SAYISAL 2023
2022
2021		 349,02781
350,92813
320,96558
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 ERKEK SAYISAL 2023
2022
2021		 302,22057
311,56385
279,37631
Kara Harp Okulu ERKEK EŞİT AĞIRLIK 2023
2022
2021		 307,32495
313,94375
278,25886
Kara Harp Okulu ERKEK SÖZEL 2023
2022
2021		 332,65076
348,02558
306,95467
Hava Harp Okulu KADIN SAYISAL 2023
2022
2021		 374,18652
396,92667
356,31319
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 KADIN SAYISAL 2023
2022
2021		 367,57148
386,50110
346,63285
Kara Harp Okulu KADIN EŞİT AĞIRLIK 2023
2022
2021		 370,37408
379,29266
336,66541
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MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI (SON 3 YIL)

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 ERKEK GENEL 2023
2022
2021		 274,90949
286,44629
247,50860
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		 ERKEK GENEL 2023
2022
2021		 132,67153
139,04660
130,54999
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2023
2022
2021		 201,24828
240,12756
202,5391
SON DAKİKA