Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

Fiziksel gerçeklikle arttırılmış sanal gerçekliği ortaya çıkaran ve "siber dünya" anlamına da gelen "Metaverse" kelimesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Sanal dünyayı gerçek hayatla birleştirmeyi amaçlayan sistemin temelini oluşturacak olan terim iddiaya göre yakın tarihte herkesin hayatına dahil olacağı bir evren. Konuyla ilgili çeşitli adımlar gündeme gelirken "Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte dünyanın gündemindeki Metaverse terimine dair detaylar...