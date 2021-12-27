Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

METAVERSE NEDİR?

Metaverse kavramı 1990'ların başında ortaya çıkmıştır. İlk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir. Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Facebook'un kurcusu Mark Zuckerberg ve diğer teknoloji devleri tarafından ortaya atılan 'metaverse' yani 'metaevren' kavramı mevcut dünyaya bir alternatif olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Şu sıralar büyük teknoloji şirketlerinin hedefi, metaverse ile fiziksel dünyaya alternatif olacak bir dünya yaratmak.