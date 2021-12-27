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Haberler Yaşam Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 21:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 21:51

Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

Fiziksel gerçeklikle arttırılmış sanal gerçekliği ortaya çıkaran ve "siber dünya" anlamına da gelen "Metaverse" kelimesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Sanal dünyayı gerçek hayatla birleştirmeyi amaçlayan sistemin temelini oluşturacak olan terim iddiaya göre yakın tarihte herkesin hayatına dahil olacağı bir evren. Konuyla ilgili çeşitli adımlar gündeme gelirken "Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte dünyanın gündemindeki Metaverse terimine dair detaylar...

Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

"Metaverse nedir, ne anlama geliyor?" soruları son dönemde birçok kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza dahil olan sanal dünya bu sistemle beraber farklı bir boyut kazanacak. Metaverse adıyla bilinen bu evren zihinsel olarak kişinin kendisini içerisinde algılayacağı bir dünya olacak. Peki, Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? İşte konuya dair tüm detaylar...

Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

METAVERSE NEDİR?

Metaverse kavramı 1990'ların başında ortaya çıkmıştır. İlk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir. Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Facebook'un kurcusu Mark Zuckerberg ve diğer teknoloji devleri tarafından ortaya atılan 'metaverse' yani 'metaevren' kavramı mevcut dünyaya bir alternatif olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Şu sıralar büyük teknoloji şirketlerinin hedefi, metaverse ile fiziksel dünyaya alternatif olacak bir dünya yaratmak.

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Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen metaverse konsepti, internetin gelişimindeki bir sonraki aşama olarak görülüyor. Bir anlamda buna internetin evrim geçirmiş hali demek mümkün.

Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

Facebook'un gelecek 10 yılda 1 milyar insana ulaşıp, 100 milyarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. En azından Zuckerberg'in iddiası bu.

Metaverse nedir, ne demek, anlamı ne? Metaverse dünyası nasıl olacak?

Kurgusal bir gerçeklik olan Metaverse konsepti, bir sonraki aşamanın parçası olmak isteyen yatırımcılar ve şirketlerden büyük ilgi görüyor. Neal Stephenson, 1992'de bilim kurgu romanı Snow Crash'te metaverse terimini ortaya atmıştı.

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