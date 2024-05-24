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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:02

Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; Adana, Hatay ve Erzurum'un da aralarında olduğu 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Rüzgarın ise yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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