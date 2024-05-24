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Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:02
Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; Adana, Hatay ve Erzurum'un da aralarında olduğu 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...