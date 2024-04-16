Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
13:51
SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nin batısında fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini belirterek, hafta sonu İstanbul dahil 5 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ifade etti.