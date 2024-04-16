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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:51

SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nin batısında fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini belirterek, hafta sonu İstanbul dahil 5 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ifade etti.

DHA
SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz

Meteoroloji, Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu İstanbul dahil olmak üzere bazı illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ifade etti.

SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz

Şen, perşembe günü Marmara'dan başlayarak bir yağışlı sistemin geleceğini belirterek, "Sıcaklıklar perşembeden sonra düşmeye başlayacak.

SON DAKİKA | İstanbul dahil 5 il için flaş uyarı: Hafta sonuna dikkat; Montları tekrar giyeceğiz

Cumartesi günü özellikle Ege ve Marmara'nın batısında İstanbul'da dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar meydana gelecek.

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