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Haberler Yaşam Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:55

Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. Haftalardır mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden ve bunaltan sıcakların önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı. İç Anadolu, İç Ege ve Trakya'da aşırı sıcakların yaşanacağı belirtilirken İstanbul için de dikkat çeken uyarıyı yapıldı…

Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, herkesi bunalttı.

Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!

Meteoroloji ise Kurban Bayramı dönüşü yeni hafta için peş peşe sıcaklık uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre yurdun batısı için sıcaklık, doğusu için ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!

BATI'YA SICAK, DOĞU'YA SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği açıklandı.

Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!

MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR VAR!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların beklendiği vurgulandı.

Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!

Açıklamada "Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yeni haftada ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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