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Meteoroloji’den o bölgelere yüksek sıcaklık uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 güne dikkat!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu tahminlerini paylaştı. Haftalardır mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden ve bunaltan sıcakların önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı. İç Anadolu, İç Ege ve Trakya'da aşırı sıcakların yaşanacağı belirtilirken İstanbul için de dikkat çeken uyarıyı yapıldı…