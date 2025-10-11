Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: İşte 11-12 Ekim güncel hava durumu tahminleri ve kuvvetli yağış uyarıları
Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:40

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: İşte 11-12 Ekim güncel hava durumu tahminleri ve kuvvetli yağış uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için beklenen hava olaylarını paylaşarak uyarıda bulundu. Son tahminlere göre bugün Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Karadeniz'in kıyıları ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Bazı illerde ise yağışların kuvvetli olabileceğine ilişkin sarı kodlu uyarı geçildi. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte güncel uyarılar;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmini raporuna göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek ve kuvvetli yağışlar gözlemlenecek. Özellikle yurdun kuzeybatı kesiminde yaşanacak olası risklere karşı uyarı yapıldı. İşte güncel hava durumu tahminleri;

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Meteoroloji'den Bartın, Düzce, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

Kuzeybatı Kesimlerde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise
Sağanak Yağış

Beklendiği Yer
11.10.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli'nin, Sakarya'nın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı
11.10.2025 12.00-11.10.2025 22.00

Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler
Su Baskını - Sel - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.