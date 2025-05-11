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SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB'ye tepki: Araçların hepsi bozuk!
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
12:06
SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB'ye tepki: Araçların hepsi bozuk!
İstanbul'da dün metrobüs faciası yaşandı. Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada Ebru Heper hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Ebru Heper'in ailesi ise kazada ihmal olduğunu söyledi. Araçların bakımlarının düzenli yapılmadığını belirterek İBB'ye tepki gösterdi.