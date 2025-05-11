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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB'ye tepki: Araçların hepsi bozuk!
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:06

SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB'ye tepki: Araçların hepsi bozuk!

İstanbul'da dün metrobüs faciası yaşandı. Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada Ebru Heper hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Ebru Heper'in ailesi ise kazada ihmal olduğunu söyledi. Araçların bakımlarının düzenli yapılmadığını belirterek İBB'ye tepki gösterdi.

İHA
SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB’ye tepki: Araçların hepsi bozuk!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarptı.

SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB’ye tepki: Araçların hepsi bozuk!

Kaza sonucunda hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper, yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ebru Heper'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin ise memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.

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SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB’ye tepki: Araçların hepsi bozuk!

"ARAÇLARIN HEPSİ BOZUK"

Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Araçları sıkı denetlenmesi lazım.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında ölen Ebru Heper'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı | Video

SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB’ye tepki: Araçların hepsi bozuk!

Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum.

SON DAKİKA... Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in ailesinden İBB’ye tepki: Araçların hepsi bozuk!

Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. 'Sizler gerekli mercilere bildirin' diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.