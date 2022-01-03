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Haberler Yaşam Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? 2022 Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 12:13

Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? 2022 Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zam sonrası tam ve Metrobüs ücreti fiyatları merak ediliyor. Yeni yıla girmemizle beraber taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, metrobüse gelen zamların ardından güncel ve yeni fiyatları belli oldu. Bu zam oranları 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başladı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. Peki Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? 2022 Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

Metrobüs ücreti ne kadar oldu sorusuna haftanın ilk günü itibariyle yanıt aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam kararı alındı. Peki Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? 2022 Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

YENİ METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI (TAM VE ÖĞRENCİ) NE KADAR OLDU?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

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Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? 2022 Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

İETT 2022 ÜCRET TARİFESİ

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

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