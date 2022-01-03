Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? 2022 Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zam sonrası tam ve Metrobüs ücreti fiyatları merak ediliyor. Yeni yıla girmemizle beraber taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, metrobüse gelen zamların ardından güncel ve yeni fiyatları belli oldu. Bu zam oranları 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başladı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. Peki Metrobüs ücreti ne kadar, yeni ücret tarifesi zammı ne kadar? Öğrenci, tam Metrobüs ne kadar oldu?