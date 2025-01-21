MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 23 Ocak Perşembe günü toplanarak yılın ilk faiz kararını duyuracak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, politika faizinin 250 baz puan düşürülmesi bekleniyor. Piyasaların bu karara odaklandığı bu dönemde, bankalarda mevduatları bulunanlar ise faiz oranlarındaki gelişmeleri izliyor. İşte, 2025 yılı itibariyle bankaların mevduat faiz oranları güncel liste haberin devamında...