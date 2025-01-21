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Haberler Yaşam MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:50

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, faiz indirimi olup olmayacağını merak ederken, bankaların mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Bankaların mevduat faiz oranları sürekli olarak güncelleniyor ve bu durum, yatırımcıların aylık getirisini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, vatandaşlar yatırım yapmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmaya devam ediyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl,

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 23 Ocak Perşembe günü toplanarak yılın ilk faiz kararını duyuracak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, politika faizinin 250 baz puan düşürülmesi bekleniyor. Piyasaların bu karara odaklandığı bu dönemde, bankalarda mevduatları bulunanlar ise faiz oranlarındaki gelişmeleri izliyor. İşte, 2025 yılı itibariyle bankaların mevduat faiz oranları güncel liste haberin devamında...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılının ilk faiz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu tarafından 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

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MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, tüm ekonomistler politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'e çekileceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, bir önceki PPK toplantısında politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

İŞTE GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 15.386,3 TL

Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?

EN PARA

Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 15.780,82 TL

Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL

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