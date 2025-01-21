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MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:50
MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE 2025: Bankalar, faiz oranlarını yeniden belirledi! En yüksek kazancı hangi bankalar sağlıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, faiz indirimi olup olmayacağını merak ederken, bankaların mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Bankaların mevduat faiz oranları sürekli olarak güncelleniyor ve bu durum, yatırımcıların aylık getirisini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, vatandaşlar yatırım yapmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmaya devam ediyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl,