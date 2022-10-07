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Haberler Yaşam Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?
Giriş Tarihi: 07.10.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 10:15

Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

İslam dünyası için kutsal kabul edilen gün ve geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belirleniyor. Diyanet takvimine göre; yılın son kandili olan Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma yani bugün idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece olarak bilinen bu özel gecede, bol bol salavat getirilecek, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bu noktada, bu mübarek gecenin rahmeti ve bereketinden yararlanmak ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak isteyenler, ''Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Mevlit Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, Diyanet ile Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve teşbihler hakkında tüm detaylar…

Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler, gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yılın son kandil gecesi olan Mevlid Kandili, bu gece idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği gün olarak bilinen bu mübarek gecede, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'den sure ve ayeti kerimeler okunacak, bol bol salavat-ı şerif getirilecek. Bu kapsamda bu özel gecenin faziletinden yararlanmak isteyen müminler, ''Mevlit Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet ile Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve teşbihler ve konuyla ilgili tüm merak edilenler…

Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Mevlit Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Mevlit Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

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