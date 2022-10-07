Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler! Mevlit Kandili’nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

İslam dünyası için kutsal kabul edilen gün ve geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belirleniyor. Diyanet takvimine göre; yılın son kandili olan Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma yani bugün idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece olarak bilinen bu özel gecede, bol bol salavat getirilecek, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bu noktada, bu mübarek gecenin rahmeti ve bereketinden yararlanmak ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak isteyenler, ''Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Mevlit Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, Diyanet ile Mevlid Kandili çekilecek zikirler ve teşbihler hakkında tüm detaylar…