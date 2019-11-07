Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.