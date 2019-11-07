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  • Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

Müslüman âlemi için en değerli günlerden birisi daha geldi, çattı. 8 Kasım Cuma gecesini 9 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Yatsı namazının okunması ile beraber camiler dolup taşacak. Bu geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar edecek. Öte yandan en güzel mesajları ve sözleri de bugünün anlamı ve önemi belirtilecek. Facebook, Twitter, Whatsappp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında konusu ile ilgili binlerce paylaşım yapılması bekleniyor. 2019 Kısa, uzun ve resimli ve sözleri ile siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Dualı, ayetli, gifli seçenekler ile kandil mesajları sabah.com.tr'de. Kandiliniz Mübarek Olsun

Giriş Tarihi: 07.11.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 17:54
Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

MEVLİD KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Resimli Mevlid ile sevdiklerinize dua dolu dileklerinizi gönderebilirsiniz. Bu başlık altından birçok seçeneğe ulaşarak hızlıca indirip dilediğiniz kişiye bir kandil mesajı iletebilirsiniz. İşte 2019 Resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri için en güzel seçenekler!

Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen "nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

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Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

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