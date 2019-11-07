Mevlid Kandili mesajları: 2019 Resimli Mevlid Kandil kutlama mesajları ve sözleri burada

Müslüman âlemi için en değerli günlerden birisi daha geldi, çattı. 8 Kasım Cuma gecesini 9 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Yatsı namazının okunması ile beraber camiler dolup taşacak. Bu geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar edecek. Öte yandan en güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri de bugünün anlamı ve önemi belirtilecek. Facebook, Twitter, Whatsappp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında kandil mesajları konusu ile ilgili binlerce paylaşım yapılması bekleniyor. 2019 Kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Dualı, ayetli, gifli seçenekler ile kandil mesajları sabah.com.tr'de. Kandiliniz Mübarek Olsun