Mübarek Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) alemlere rahmet olarak gönderildiği bu gecede milyonlarca Müslüman Mevlid Kandili namazı kılacak, ellerini semaya açıp dua ve ibadetler gerçekleştirecek. Günahların affolunduğu bu geceye özel namaz kılmak isteyenler, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorusuna yanıt arıyor. Dinimizde kandil günlerine özel bir namaz bulunmamakta. Bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih namazı ve teyeccüd namazları kılmak tavsiye edilmektedir. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve ne zaman kılınır? İşte Kandil namazı kılınışı…