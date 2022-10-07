Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, bu akşam idrak edilecek. Bu özel geceyi dua ve ibadetlerle geçirmek isteyen müminler, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusuna yanıt arıyor. Müminler, bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih namazı ve teyeccüd namazı kılmayı tercih ediyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte diyanet ile kandil namazı kılınışı…

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Mevlid Kandili namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmayanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

Peki, Mevlid gecesi namazı nasıl kılınır? İşte, Diyanet bilgileri ile Mevlid Kandili gecesi namazı kılınışı ve duası...