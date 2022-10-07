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Haberler Yaşam Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 07.10.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 14:07

Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

Mübarek Mevlid Kandili bu akşam idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) alemlere rahmet olarak gönderildiği bu gecede milyonlarca Müslüman Mevlid Kandili namazı kılacak, ellerini semaya açıp dua ve ibadetler gerçekleştirecek. Günahların affolunduğu bu geceye özel namaz kılmak isteyenler, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorusuna yanıt arıyor. Dinimizde kandil günlerine özel bir namaz bulunmamakta. Bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih namazı ve teyeccüd namazları kılmak tavsiye edilmektedir. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve ne zaman kılınır? İşte Kandil namazı kılınışı…

Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, bu akşam idrak edilecek. Bu özel geceyi dua ve ibadetlerle geçirmek isteyen müminler, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusuna yanıt arıyor. Müminler, bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih namazı ve teyeccüd namazı kılmayı tercih ediyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte diyanet ile kandil namazı kılınışı…

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Mevlid Kandili namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmayanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

Peki, Mevlid gecesi namazı nasıl kılınır? İşte, Diyanet bilgileri ile Mevlid Kandili gecesi namazı kılınışı ve duası...

Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Dinimizde kandil gecelerine mahsus bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih ve teyeccüd namazları kılmak tavsiye edilir. Ayrıca Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında bol bol dua okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak en hayırlısıdır.

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Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

Mevlid Kandili'nde kılınan tesbih namazı "Mevlid Kandili namazı" olarak adlandırılsa da bu namaz diğer kandillerde kılınan namazın aynısıdır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bu namaz, Mevlid Kandili'nde de kılınmakta ve kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Mevlid Kandili Namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile 2022 Mevlid Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

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