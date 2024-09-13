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Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:40

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?

Diyanet dini Günler Takvimi'ne göre Mevlid kandili tarihi araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil gecesi için hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl karşılanan kandil günü, bu yıl da müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilen kandil için, 2024 tarihi araştırılıyor. Bu önemli ve anlamlı kandil gecesinde eller semaya yükselirken, camiler ise birlik ve beraberlik içinde olan vatandaşlar tarafından dolup taşacak. Peki, Mevlid kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bu ay içerisinde idrak edilecek olan Mevlid Kandili ise Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. gününe bağlayan gece eda edilecek.

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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ 2024 TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili eda edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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