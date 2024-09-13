Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
07:40
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? 2024 Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili hangi gün idrak edilecek?
Diyanet dini Günler Takvimi'ne göre Mevlid kandili tarihi araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil gecesi için hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl karşılanan kandil günü, bu yıl da müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...