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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:21

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?

İslam alemi, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'ni yüzyıllardır manevi bir atmosferle kutlamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası olarak adlandırılan bu özel güne dair vatandaşın araştırmaları devam ediyor. Mevlid Kandili'nde ibadetleri ve faziletleri ise merak konusu. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri nelerdir?

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?

Rebiülevvel Ayı'nın başlamasıyla birlikte Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih gündemdeki yerini aldı. 2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilecek. İslam aleminde dualarla, ibadetlerle, manevi bir atmosferle kutlanan bu güne ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte, Diyanet'e göre 2024 Mevlid Kandili takvimi ve detayları haberin devamında...

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre bu sene Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

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MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ ve FAZİLETLERİ NELERDİR?

Nafile ve kaza namazları kılınır.
Tek ya da topluca Kur'an-ı Kerim okunur.
Sık sık, namazda Peygamber Efendimize salâtu selam getirilir.
Hz. Muhammed için her fırsatta dua edilir.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?

Hz. Muhammed'in hayatını destanî bir şekilde tasvir eden Siyer-i Nebi okunur.
Sadaka verilir, maddi durumu olanlar ihtiyaç sahiplerine yardım eder.
Sağlık durumuna göre oruç tutulur, iftar vaktinde özellikle ihtiyaç sahipleri için kalabalık sofralar hazırlanır.
Günahlar için tevbe ve istiğfar edilir, yüce Allah'tan af dilenir.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

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