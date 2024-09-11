Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:21
MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN? Diyanet Takvimi ile 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri ve faziletleri neler?
İslam alemi, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'ni yüzyıllardır manevi bir atmosferle kutlamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası olarak adlandırılan bu özel güne dair vatandaşın araştırmaları devam ediyor. Mevlid Kandili'nde ibadetleri ve faziletleri ise merak konusu. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman, ibadetleri nelerdir?