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Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
22:13
Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya 1991'den beri kırılamayan Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı: