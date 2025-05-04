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Haberler Yaşam Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:13

Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya 1991'den beri kırılamayan Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı:

Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir? sorusu ve cevabı yarışma izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. İşte, sorunun yanıtı:

Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE SORULDU

1991'den beri kırılamayan Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir? sorusunda şıklar şöyle:

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Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

A) 5.95

B) 6.95

C) 7.95

D) 8.95

Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

DOĞRU CEVAP: D) 8.95