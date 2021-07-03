Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 18:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

2 Temmuz 2021 Cuma günü okullar kapandı. Milyonlarca öğrenci bir dönem uzaktan eğitim şeklinde devam ederken bir dönem de yüz yüze olan eğitimlerinin bu yılını tamamlamış oldu. Yaz tatilinde olan öğrenciler ise yeni dönem için okulların açılış tarihini merak ediyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama da yapılmıştı. Hal böyle olunca; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu kapsamda; 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı!

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

18 Haziran tarihinde dijital karnelerini alan öğrenciler 2 Temmuz'da ise isteğe bağlı basılı karnelerini alabilecekler. Öte yandan yine 2 Temmuz Cuma günü ise okullar kapandı. Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler ise yeni dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aranırken geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yapmış ve okulların açılış tarihini duyurmuştu. Bu kapsamda; 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı!

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek.

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021 İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

SON DAKİKA