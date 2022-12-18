Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! "Önümüzde engel kalmadı"

"YIL SONUNDA BAŞARIYLA ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

İkinci, "Yıl sonundaki hedefimize ulaşmak için var gücümüzle ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Füzenin ilk atışının yapılması konusunda çok risk görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yıl sonunda başarıyla atışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden İkinci, şöyle konuştu: