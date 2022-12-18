Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! "Önümüzde engel kalmadı"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, seyir füzesi Çakır ve uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden Murat İkinci, Siper Blok-1 füzesinin başarılı atışlarını üst üste yaptıklarını ve projenin üzerine koyarak devam ettiğini bildirdi.