Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! "Önümüzde engel kalmadı"
Giriş Tarihi: 18.12.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 12:49

Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! "Önümüzde engel kalmadı"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, seyir füzesi Çakır ve uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden Murat İkinci, Siper Blok-1 füzesinin başarılı atışlarını üst üste yaptıklarını ve projenin üzerine koyarak devam ettiğini bildirdi.

AA
Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! Önümüzde engel kalmadı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır ve uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çakır'ın, ROKETSAN'ın kendi AR-GE projelerinden biri olarak başladığını dile getiren İkinci, bu konuda Baykar ile çok güzel bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! Önümüzde engel kalmadı

"YIL SONUNDA BAŞARIYLA ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

İkinci, "Yıl sonundaki hedefimize ulaşmak için var gücümüzle ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Füzenin ilk atışının yapılması konusunda çok risk görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yıl sonunda başarıyla atışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağını ifade eden İkinci, şöyle konuştu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! Önümüzde engel kalmadı

"ÇAKIR'IN PROGRAMINDA HİÇBİR GECİKME YOK"

"Çakır, Atmaca'dan daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan, çoklu platform kara araçlarından, deniz araçlarından, mobil bataryalardan kullanılması, bunların hepsinden aynı anda saldırı yeteneğinin tek bir mühimmat üzerinde toplanması bize mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük esneklik tanıyor. Özellikle Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanmış olduğu mühimmatlarda da belli bir seviyede eşleme ve eşleniklik ortaya çıkmasını, bunu da lojistik açısından çok büyük avantajlar getireceğini değerlendiriyoruz. Çakır'ın programında hiçbir gecikme yok, programına uygun olarak gidiyor."

Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! Önümüzde engel kalmadı

Murat İkinci, Çakır füzesinin ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "İlgilenen çok sayıda ülke var, onlarla da iş birlikteliği konusunda özellikle çalışmalarımız hızla ilerliyor." diye konuştu.

Milli füzeler Çakır ve Siper, sahaya çıkmak için gün sayıyor! Önümüzde engel kalmadı

"ÖNÜMÜZDE ENGEL KALMADI"

Siper Blok-1 füzesinin başarılı atışlarını üst üste yaptıklarını ve projenin üzerine koyarak devam ettiğini bildiren İkinci, "Hedefimiz önümüzdeki yılın başında Siper'in sahaya inmesi ve bütün fonksiyonlarıyla yapısal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verebilecek bir aşamaya gelebilmesi." bilgisini paylaştı.

Siper Blok-1 Projesi'nin sorumluluğunun ROKETSAN'da olduğunu ve üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren İkinci, şunları kaydetti:

SON DAKİKA