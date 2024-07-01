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MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:13
MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası son 16 maçları ile gündemde. Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmaları ardından üst turun biletini alan Türkiye Avusturya karşısında mücadele edecek. Montella yönetimindeki Milli takım hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar da milli maç günü için nefeslerini tutmuş durumda. Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11'de kimler var soruları ile gündemde. Peki; EURO 2024 son 16 turu Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...