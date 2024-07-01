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Haberler Yaşam MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:13

MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası son 16 maçları ile gündemde. Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmaları ardından üst turun biletini alan Türkiye Avusturya karşısında mücadele edecek. Montella yönetimindeki Milli takım hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar da milli maç günü için nefeslerini tutmuş durumda. Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11'de kimler var soruları ile gündemde. Peki; EURO 2024 son 16 turu Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, TRT 1'de mi canlı yayınlanacak Ay-Yıldızlı taraftarın gündeminde. Geçtiğimiz maç Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile bileti kapan milli takımda Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy gibi genç isimler dikkat çekiyor. Kadroyu merak eden futbolseverler, milli maç canlı yayın ekranı başında yerlerini alınıyor. Çeyrek final için tek bilet bulunuyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİNİ AVUSTURYA KARŞISINDA VERECEK!

EURO 2024 F grubunda üç maç oynayan Türkiye, Gürcistan karşısında 3-1 skor elde edip zirveye oturmuştu. Ardından 2. maçta Portekiz'e yenilen A Milli Takım 3-0 maplubiyet ile ikinci sıraya düştü. Gruptan çıkma ihtimalini Çekya maçına bırakan Milliler, bileti 2-1 skorla kaptı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi Avusturya oldu.

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MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE AVUSTURYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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