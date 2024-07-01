MİLLİ MAÇ TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI: EURO 2024 son 16 Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, TRT 1'de mi canlı yayınlanacak Ay-Yıldızlı taraftarın gündeminde. Geçtiğimiz maç Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile bileti kapan milli takımda Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy gibi genç isimler dikkat çekiyor. Kadroyu merak eden futbolseverler, milli maç canlı yayın ekranı başında yerlerini alınıyor. Çeyrek final için tek bilet bulunuyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda?