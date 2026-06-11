Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası’nda Milli takım maç tarihi!

Türkiye millî futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı kapsamında sahaya çıkacağı karşılaşmalarla ilgili takvim netleşti. Turnuva sürecinde maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta oynanacağı resmi yayın akışıyla birlikte açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması boyunca kritik mücadeleler belirlenen yayıncı kuruluşlar üzerinden canlı olarak izlenecek.