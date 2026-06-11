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Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası'nda Milli takım maç tarihi!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 22:10
Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası'nda Milli takım maç tarihi!
2026 Dünya Kupası grup aşamasında ilk karşılaşma Güney Afrika - Meksika mücadelesiyle başladı. Açılış maçının ardından gözler Türkiye Milli futbol takımının oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Grup programı netleşirken Milli takımın maç takvimi de futbolseverler tarafından merakla beklenmeye başladı. Turnuvanın ilerleyen günlerinde oynanacak karşılaşmalar yayın akışıyla birlikte duyuruldu.