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Giriş Tarihi: 11.06.2026 22:10

Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası'nda Milli takım maç tarihi!

2026 Dünya Kupası grup aşamasında ilk karşılaşma Güney Afrika - Meksika mücadelesiyle başladı. Açılış maçının ardından gözler Türkiye Milli futbol takımının oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Grup programı netleşirken Milli takımın maç takvimi de futbolseverler tarafından merakla beklenmeye başladı. Turnuvanın ilerleyen günlerinde oynanacak karşılaşmalar yayın akışıyla birlikte duyuruldu.

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Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası’nda Milli takım maç tarihi!

Türkiye millî futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı kapsamında sahaya çıkacağı karşılaşmalarla ilgili takvim netleşti. Turnuva sürecinde maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta oynanacağı resmi yayın akışıyla birlikte açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması boyunca kritik mücadeleler belirlenen yayıncı kuruluşlar üzerinden canlı olarak izlenecek.

Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası’nda Milli takım maç tarihi!

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avustralya-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası maçı 14 Haziran Pazar TSİ ile sabah 07:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası’nda Milli takım maç tarihi!

A MİLLİ TAKIM İLK MAÇINI KANADA'DA OYNAYACAK!

A Milli Futbol Takımımız ilk maçını ev sahibi ülkeler arasında yer alan Kanada Vancouver şehrinde yer alan BC Place Stadyumu'nda oynayacak. Mücadelede Venezuela'lı hakem Jesus Velanzuela düdük çalacak.

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Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası’nda Milli takım maç tarihi!

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

  • 14 Haziran 2026 Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place - Vancouver, Kanada)
  • 20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium - Santa Clara, ABD)
  • 26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium - Los Angeles, ABD)
Milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, 2026 Dünya Kupası’nda Milli takım maç tarihi!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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