Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 19:55

Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının programı netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kanal bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

  • ABONE OL
Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

A Milli Takım'da gözler Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, ilk özel maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın gün, saat ve yayın detayları belli oldu.

Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının detayları belli oldu. 1 Haziran Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Chobani Stadyumu'nda Kadıköy'de oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında mücadele edecek A Milli Takım'ın maç programı netleşti. Ay-yıldızlı ekip grup sürecinde Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (TSİ 07.00)
20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (TSİ 06.00)
26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (TSİ 05.00)

Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ADAY KADROSU

Teknik heyetin açıkladığı kadroda Avrupa'da forma giyen yıldız isimlerin yanı sıra Süper Lig'den dikkat çeken oyuncular da yer aldı.

Kaleciler

Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha

Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Hücum hattı

Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA