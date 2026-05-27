Milli maç ne zaman, hangi tarihte? A Milli Takım FIFA 2026 Dünya Kupası Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ADAY KADROSU
Teknik heyetin açıkladığı kadroda Avrupa'da forma giyen yıldız isimlerin yanı sıra Süper Lig'den dikkat çeken oyuncular da yer aldı.
Kaleciler
Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha
Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler
Hücum hattı
Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı