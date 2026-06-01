MİLLİ MAÇ SAATİ VE KANALI: Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, önemli bir sınav için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de bulunan Chobani Stadyumu'nda hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik heyetin oyuncuların son durumunu değerlendireceği karşılaşma öncesinde gözler maç programına çevrildi. Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesinin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.