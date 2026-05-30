Haberler Yaşam MİLLİ MAÇ TARİHİ | Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 16:57

Futbolseverler "Milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırıyor. Böylece A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının detayları ön plana çıktı. İşte Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesinin tarihi ve yayın bilgilerine dair merak edilenler…

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık maçı taraftarların gündeminde yer aldı. Türkiye - Kuzey Makedonya fikstürüne dair açıklanan bilgiler doğrultusunda futbolseverler hazırlıklarını yapmaya başladı.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Büyük mücadele saat 20.30'da başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chobani Stadyumu'nda Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

  • 14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
  • 20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
  • 26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler

  • Altay Bayındır
  • Ersin Destanoğlu
  • Mert Günok
  • Muhammed Şengezer
  • Uğurcan Çakır

Defans

  • Abdülkerim Bardakcı
  • Ahmetcan Kaplan
  • Çağlar Söyüncü
  • Eren Elmalı
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Merih Demiral
  • Mert Müldür
  • Mustafa Eskihellaç
  • Ozan Kabak
  • Samet Akaydın
  • Yusuf Akçiçek
  • Zeki Çelik


Orta Saha

  • Atakan Karazor
  • Demir Ege Tıknaz
  • Hakan Çalhanoğlu
  • İsmail Yüksek
  • Kaan Ayhan
  • Orkun Kökçü
  • Salih Özcan
  • Aral Şimşir
  • Arda Güler

Forvet

  • Barış Alper Yılmaz
  • Can Uzun
  • Deniz Gül
  • İrfan Can Kahveci
  • Kenan Yıldız
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Oğuz Aydın
  • Yunus Akgün
  • Yusuf Sarı
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

