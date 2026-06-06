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Giriş Tarihi: 06.06.2026 18:50

MİLLİ MAÇ! Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlığında 2. karşılaşma

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından gözler bu kritik sınava çevrilirken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Dünya Kupası hazırlık maçı yayın kanalı ve saati;

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MİLLİ MAÇ! Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlığında 2. karşılaşma

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, son provasını Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında yapacak. Kuzey Makedonya karşısında alınan galibiyetle moral bulan milliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya inecek. Karşılaşma, Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusuyla araştırılıyor. İşte maç kanalı ve saati;

MİLLİ MAÇ! Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlığında 2. karşılaşma

VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Venezuela Türkiye hazırlık maçı, 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de oynanacak.

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MİLLİ MAÇ! Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlığında 2. karşılaşma

VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

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MİLLİ MAÇ! Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Dünya Kupası hazırlığında 2. karşılaşma

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. Maç takvimi şu şekilde:

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye | 07.00 TSİ

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay | 06.00 TSİ

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD | 05.00 TSİ

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