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Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 07:14

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yayın saati ve kanalı ile merak ediliyor. 200 milyon TL'lik dev ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran binlerce şans oyunu sever başlayacak çekilişi yakından takip etmek istiyor. MPİ Tv ile Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak olan dev çekilişle ilgili olarak "2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Piyango tarafından düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu sürecek ve son olarak büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.