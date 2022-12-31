Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 07:14

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yayın saati ve kanalı ile merak ediliyor. 200 milyon TL'lik dev ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran binlerce şans oyunu sever başlayacak çekilişi yakından takip etmek istiyor. MPİ Tv ile Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak olan dev çekilişle ilgili olarak "2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Piyango tarafından düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu sürecek ve son olarak büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Dev ikramiye bugün sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ise en çok merak edilen konu şanslı rakamların da açıklanacağı canlı çekilişin nereden yayınlanacağı oldu. Bu kapsamda ise "2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekiliş saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm bu detaylar.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2023

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine en doğru şekilde bu adreste yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango tarafından düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu sürecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2023 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık Cumartesi günü Milli Piyango sorgulama 2023 yılbaşı çekilişi şüphesiz en çok merak edilen konuların başında yerini alacak.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine en doğru şekilde bu adreste yer alacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA