Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Günler öncesinden bilet alan vatandaşlar büyük heyecana saatler 23.00'ı gösterdiğinde ortak olacak. Vatandaşlar büyük ikramiyenin hayallerini kurarken, bir yandan da amorti ikramiyesi merak konusu oluyor. Bu yıl amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL soruları ile birlikte, MPİ Milli Piyango amorti çekilişi ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere, amorti ikramiyesi Milli Piyango'nun son rakamını tutturanlara veriliyor. Peki, Milli Piyango amorti ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ Milli Piyango amorti çekilişi ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MPİ amorti sorgulama ekranı