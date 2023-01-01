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Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:30

AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango amorti numaraları araştırma konusu haline geliyor. Biletlerine hiçbir şey isabet etmeyen vatandaşlar ise amorti ile piyangoda bilete verilen para kadar olan ikramiye kazanmış oluyor. Her yıl iki numara seçiliyor ve biletlerinin son hanesi bu numara olan kişiler bir bakıma bilet parasını iade almış oluyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi amorti numarası sorgulama ekranı ve detaylar...

AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango amorti numaraları sorgulama ekranı araştırma konusu haline geldi. Bilet alan vatandaşlar, 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu gecede biletin son numarası ile bilete verilen para kadar ikramiye kazanmış olacak. Bu noktada ise "Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Sorgulama işlemi sabah.com.tr MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? İşte ikramiye isabet etmeyen kişileri bir nebze olsun mutlu edecek o numaralar...

AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti, biletin son rakamına göre verilen ikramiye türünün adıdır. Yılbaşı çekilişinin akabinde, amorti rakamı olarak 2 ayrı rakam çekilir.

Biletinizin son rakamında bu iki rakamdan birini tutturmanız halinde amorti kazanmış olursunuz. Amorti miktarı ise bilet fiyatınız kadardır.

Yani amorti çıkan bilet çeyrek biletse 50 TL, yarım bilet ise 100 TL, tam bilet ise 200 TL'dir. Amorti tutturmanız halinde bu ücreti, yani bilet fiyatını geri alırsınız.

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AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

200.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye saat 23.15-23.30 arası düzenlenen çekilişle birlikte sahibini buldu.
Amorti kazanan biletler de bu çekilişle birlikte belli oldu.

AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da başladı. Amorti çekilişi ise saat 23.15'te başladı.

Çekiliş sonucu amorti kazanan numaralar 0 ve 6 oldu.

AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

AMORTİ SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları sabah.com.tr'den takip edilecek. Çekilişin başladığı andan bitişine kadar ki bütün rakamlar sayfamızda olacak.

Amorti Numarası Sorgulama işlemini Amorti Sorgulama 2023 sayfamız üzerinden yapabilirsiniz.

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