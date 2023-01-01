Haberler Yaşam AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 09:30

AMORTİ NUMARALARI Milli Piyango tıkla sorgula! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango amorti numaraları araştırma konusu haline geliyor. Biletlerine hiçbir şey isabet etmeyen vatandaşlar ise amorti ile piyangoda bilete verilen para kadar olan ikramiye kazanmış oluyor. Her yıl iki numara seçiliyor ve biletlerinin son hanesi bu numara olan kişiler bir bakıma bilet parasını iade almış oluyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi amorti numarası sorgulama ekranı ve detaylar...