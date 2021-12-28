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Haberler Yaşam Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:43

Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

Yeni yıla sayılı gün kala Milli Piyango amorti numarası sorgulamaları milyonların gündeminde yer alıyor. Amorti bilet sorgulamak isteyen vatandaşlar biletlerinin son rakamlarından birine amorti çıktığı takdirde, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan "bilet sorgulama " ekranından ve sabah.com.tr adresinden teyit edebilecek. MPİ biletinin son rakamları olarak bilinen amorti ikramiyesi kazanmaya hak kazanan bireyler bilet fiyatını çıkarmış olurlar. Peki Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı? İşte 2022 Milli Piyango amorti numarası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler

Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanmasının ardından amorti numarası sorgulama ekranı yoğunluk kazanacak. Tam, yarım, çeyrek biletlerini alarak teselli ikramiyesi olarak amortiyi tutturanlar 'yılbaşı özel çekilişi ile amorti çıkan numaralar hangileri oldu?' sorusuna yanıt arayacak. Peki Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022 nasıl yapılır? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah'ta olacak!

Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARASI SORGULAMA 2022

Amorti sorgulama ekranı Milli Piyango adresinden veya sabah.com.tr üzerinden yapabilirsiniz. Amorti bilet kazanmak için, biletinizdeki son rakamın, çekilişte çıkan iki amorti rakamından biri ile uyuşması gerekir. Bu durumda, amorti bilet kazanmış olurunuz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI BURADA! AMORTİ SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

AMORTİ NEDİR?

120 milyon liralık büyük ikramiye ile amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Amorti ikramiyesi, bilet aldığınız tutar kadardır. Bilet için verdiğiniz ücreti geri almanız anlamına gelir. 2022 milli piyango bilet ücretleri:

Tam bilet 120 TL

Yarım bilet 60 TL

Çeyrek bilet 30 TL

2022 AMORTİ NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

2022 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları henüz belli olmadı.

Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI BURADA! AMORTİ SORGULAMA EKRANI

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