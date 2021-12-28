Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

AMORTİ NEDİR?

120 milyon liralık büyük ikramiye ile amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Amorti ikramiyesi, bilet aldığınız tutar kadardır. Bilet için verdiğiniz ücreti geri almanız anlamına gelir. 2022 milli piyango bilet ücretleri:

Tam bilet 120 TL

Yarım bilet 60 TL

Çeyrek bilet 30 TL

2022 AMORTİ NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

2022 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları henüz belli olmadı.