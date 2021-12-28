Milli Piyango amorti numarası sorgulama 2022: Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı sorusunun cevabı Sabah’ta olacak

Yeni yıla sayılı gün kala Milli Piyango amorti numarası sorgulamaları milyonların gündeminde yer alıyor. Amorti bilet sorgulamak isteyen vatandaşlar biletlerinin son rakamlarından birine amorti çıktığı takdirde, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan "bilet sorgulama " ekranından ve sabah.com.tr adresinden teyit edebilecek. MPİ biletinin son rakamları olarak bilinen amorti ikramiyesi kazanmaya hak kazanan bireyler bilet fiyatını çıkarmış olurlar. Peki Yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti numarası kaç çıktı? İşte 2022 Milli Piyango amorti numarası sorgulama ekranı ve tüm bilgiler