Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:33

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

Milli Piyango'nun 2025 yılına ait yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazananlar ve diğer talihliler, ödüllerini nasıl ve nereden alacaklarını merak etmeye başladı. Online bilet satın alan kişiler için ödeme işlemi doğrudan kazananların hesaplarına yatırılır. Ancak bayilerden bilet alanlar için ikramiyelerin tahsili için ödeme yerleri araştırılmaya başlandı.Peki, Milli Piyango 2025 yılı ikramiye ödemeleri nereden ve nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için tahsilat işlemleri hızla başladı. Bu seneki 600 milyon TL'lik dev ikramiye, 3 farklı şehirde 3 çeyrek bilete isabet etti. Kazanan talihliler ise, ikramiye ödemelerini nasıl alacaklarını ve hangi noktalardan tahsil edebileceklerini arama motorları üzerinde araştırmaya koyuldu. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödeme noktaları 2025...

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra, ikramiye ödemeleri hemen başlar.

Çekilişin ardından noter huzurunda doğrulanan kazanan bilet sahipleri, belirlenen ödeme noktalarından ikramiyelerini almaya başlayabilirler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Kazanan bilet sahipleri, ikramiye tutarlarına göre farklı yerlerden ödeme alabilirler.

www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden oynanan oyunlarla kazanılan ikramiyeler, otomatik olarak oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına aktarılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

BAYİLERDEN VEYA TERMİNALDEN OYNANAN İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Bayilerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise şu şekilde;

25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alabilirsiniz.

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye'deki 81 il ve KKTC, Girne'de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi'nden ödenmektedir; İstanbul, Levent Şubesi iş günlerinde ve 09.00 - 12.00 arasında hizmet vermektedir. 500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeleri için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.

SON DAKİKA