MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için tahsilat işlemleri hızla başladı. Bu seneki 600 milyon TL'lik dev ikramiye, 3 farklı şehirde 3 çeyrek bilete isabet etti. Kazanan talihliler ise, ikramiye ödemelerini nasıl alacaklarını ve hangi noktalardan tahsil edebileceklerini arama motorları üzerinde araştırmaya koyuldu. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödeme noktaları 2025...