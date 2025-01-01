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MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
12:33
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI: Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nereden ve nasıl alınır?
Milli Piyango'nun 2025 yılına ait yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazananlar ve diğer talihliler, ödüllerini nasıl ve nereden alacaklarını merak etmeye başladı. Online bilet satın alan kişiler için ödeme işlemi doğrudan kazananların hesaplarına yatırılır. Ancak bayilerden bilet alanlar için ikramiyelerin tahsili için ödeme yerleri araştırılmaya başlandı.Peki, Milli Piyango 2025 yılı ikramiye ödemeleri nereden ve nasıl alınır?