Milli Piyango sonuçları sorgulama erişime açıldı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve MPİ çeyrek, yarım , tam bilet sorgula!

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu ve sıralı tam liste kazanan rakamlar açıklandı. 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da çeyrek bilete isabet etti. Çekilişin ardından Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi de duyuruldu. Hafta sonu itibarı ile, çeyrek, yarım, tam bilet Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet sonuç öğrenme işlemi için SABAH'ın Milli Piyango sorgulama ekranından yararlanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021 VE ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET SORGULA!

Amorti rakamlarından 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeye kadar, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarında kazandıran bütün rakamların sıralı, tam listesi MPİ tarafından yayınlandı. Henüz ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenemeyenler, telefondan Milli Piyango sorgulama online 2021 işlemi hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA ONLİNE 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da çeyrek, yarım, tam bilet Milli Piyango sorgulama 2021 işlemlerinizi SABAH'ın MPİ online bilet sorgulama motoru ile gerçekleştirebilirsiniz.

2021 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı şöyle;