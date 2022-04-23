Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE
Giriş Tarihi: 23.04.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 23:22

Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan 23 Nisan Milli Piyango Özel çekilişi sonuçlandı. Özel çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayileri aracılığıyla bilet edinen şans oyunu severler belirlenen kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak ve MPİ sıralı tam liste üzerinden kontrol etmek isteyenler yoğun şekilde "23 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste detayları.

Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

"23 Nisan Milli Piyango Sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek MPİ sıralı tam liste şeklinde şans oyunu severlere duyuruldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan özel çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayileri üzerinden bilet alan şans oyunu severler Milli Piyango sonuçları sorgulama yapma ve sıralı tam liste aracılığıyla kontrol etmek isteyerek "23 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (23 NİSAN)

23 Nisan Milli Piyango Çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - MPİ sıralı tam liste şöyle;

Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango 23-04-2022 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi (Çekiliş No:43)

4 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

143660

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

104340 - 272573 - 311000 - 363085 - 375183 - 537148 - 604576 - 632591 - 765716 - 942527

Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

SON 1 RAKAMINA GÖRE 30 TL AMORTİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

2 - 8

Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

4 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

043660 - 103660 - 113660 - 123660 - 133660 - 140660 - 141660 - 142660 - 143060 - 143160

SON DAKİKA