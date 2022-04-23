Milli Piyango Sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama - SIRALI TAM LİSTE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan 23 Nisan Milli Piyango Özel çekilişi sonuçlandı. Özel çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayileri aracılığıyla bilet edinen şans oyunu severler belirlenen kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak ve MPİ sıralı tam liste üzerinden kontrol etmek isteyenler yoğun şekilde "23 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste detayları.