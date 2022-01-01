Milli Piyango sorgulama 2022… Büyük ikramiye çekilişi, bugün saatler 23.00'ı gösterdiğinde açıklandı. 6 şanslı numara İzmir'in Konak ilçesinden çeyrek bilet alan bir talihliye çıktı. Aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar ise, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 araştırmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden, Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden ise tam sıralı kazandıran numaralar listesine erişebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama ve 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları için tüm detaylar…



MİLLİ PİYANGO SORGULAMA VE TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 23:10'da sona erdi. Yılbaşı özel çekilişinin sona ermesiyle birlikte ikramiye kazandıran numaralar listesi heyecanla araştırılmaya başladı.

İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı;