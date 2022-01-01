Milli Piyango sorgulama ekranı 2022… Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtıldığı gecede, talihli bilet İzmir'in Konak ilçesinden bir vatandaşa çıktı. 2022 Milli Piyango çekiliş sonucuna göre, büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango resmi internet sitesinden, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile büyük ikramiye kazandıran numaralar sıralı tam liste yayınlandı. Biletlerine ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango hızlı bilet sorgulama 2022 işlemini sabah.com.tr'den gerçekleştirebilecek. İşte, Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!