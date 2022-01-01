Milli Piyango sorgulama işlemi yılbaşı özel çekilişlerinin son bulmasıyla birlikte milyonlarca bilet sahibi tarafından yapılmaya başladı. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi de belli oldu. 31 Aralık'ta gerçekleşen Milli Piyango sonuçları bu yıl da sabah.com.tr'den anbean takip edilirken, Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi de yine bu adresten yapılabiliyor. Milli Piyango sorgulama işlemi yaparak saniyeler içerisinde ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir ya da MPİ tam sıralı kazandıran numaralar üzerinden biletinizi kontrol edebilirsiniz. İşte, 2022 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA VE MPİ SONUÇLARI TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online ile yapılan yılbaşı özel çekilişi sona erdi. Amorti, teselli ikramiyeler ve 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Milli Piyango sorgulama ve yılbaşı özel çekilişi sonuçları ise gündemdeki en önemli konular arasında ilk sırada yer aldı.

İşte, Milli Piyango sorgulama ve tam sıralı kazandıran numaralar;