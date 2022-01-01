Milli Piyango sorgulama 2022... Milli Piyango Online ile 31 Aralık'ta Cuma günü yapılan yılbaşı özel çekilişi 17:00'da başladı ve 23:15'te sona erdi. Amorti, teselli ikramiyeleri ve büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ise milyonlarca bilet sahibi tarafından araştırılmaya başladı. Milli Piyango sonuçları tam sıralı listeye sabah.com.tr'den ulaşabilir, Milli Piyango bilet sorgulama işlemini yaparak size çıkan ikramiyeyi saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. İşte, 2022 MPİ Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!