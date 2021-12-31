MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ (BÜYÜK İKRAMİYE) SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından her sene yeni yıla özel olarak gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi bu yıl da 31 Aralık Cuma akşamı canlı yayında düzenleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş kapsamında büyük ikramiye saat 23:00'te sahibini bulacak. Bu yıl 120 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa dört vatandaş yeni yıla milyoner olarak girecek. Yılbaşı özel çekilişi ilk olarak saat 17:00'da, 12.000 TL ve 12 milyon TL'lik ikramiyeler için, 18:30'da 6 bin TL'lik ikramiye için, 20:30'da 240 ila 2 bin TL'lik ikramiye için gerçekleştirilecek. Bu çekilişlerin ardından büyük ikramiye için toplar saat 23:00'te dönmeye başlayacak. Çekiliş noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Canlı İzle

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