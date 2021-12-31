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Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 31.12.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 18:35

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango Online ile 31 Aralık (bugün) 17:00'da başlayan yılbaşı özel çekilişi sonrası heyecan üst seviyeye çıktı. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiyeye sahip olmanın hayallerini kuranlar yılbaşı biletlerini alarak geri sayıma geçti. Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ve bilet sorgulama işlemini bu yılda sabah.com.tr'den yaparak en hızlı şekilde verilere ulaşabilirsiniz. Milli Piyango sorgulama 2022 ile bilet numaranızı yazarak saniyeler içinde size çıkan ikramiye olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

Milli Piyango sorgulama işlemi yılbaşı özel çekilişlerinin başlamasıyla gündemdeki en önemli konu haline geldi. 31 Aralık'ta (bugün) gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayallerini kuranlar geri sayıma başladı. Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama işlemleri ise bu yıl da sabah.com.tr adresinde olacak. Milli Piyango sorgulama 2022 ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler için öğrenebileceksiniz. Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden ise tam sıralı kazandıran numaralar listesine erişebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama ve 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları için tüm detaylar…

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 17:00'da başladı. Milyonlarca bilet sahibi ise kazandıran numaralar listesini heyecanla bekliyor. Milli Piyango sorgulama ve tam sıralı kazandıran numaralar listesi Sabah'ta yer alacak.

İşte tüm detaylar;

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ (BÜYÜK İKRAMİYE) SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından her sene yeni yıla özel olarak gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi bu yıl da 31 Aralık Cuma akşamı canlı yayında düzenleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş kapsamında büyük ikramiye saat 23:00'te sahibini bulacak. Bu yıl 120 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa dört vatandaş yeni yıla milyoner olarak girecek. Yılbaşı özel çekilişi ilk olarak saat 17:00'da, 12.000 TL ve 12 milyon TL'lik ikramiyeler için, 18:30'da 6 bin TL'lik ikramiye için, 20:30'da 240 ila 2 bin TL'lik ikramiye için gerçekleştirilecek. Bu çekilişlerin ardından büyük ikramiye için toplar saat 23:00'te dönmeye başlayacak. Çekiliş noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Canlı İzle

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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanacak. Çekilişi kaçıranlar ya da biletini internetten sorgulayarak sonucu teyit etmek isteyenler yılbaşı çekilişi sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nereden öğrenilir diye merak ediyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi Milli Piyango Online üzerinden ve sabah.com.tr'den gerçekleştiriliyor. Bilet sorgulama ekranında bilet numarası ve çekiliş tarihi bilgilerini girerek biletinizi sorgulayabilir, teselli ikramiyesi, amorti ve büyük ikramiye kazanan rakam bilgisine ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango Sorgulama İçin Tıklayın

Milli Piyango Sonuçları İçin Tıklayın

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango çekilişlerinde, biletin son rakamına göre verilen ikramiyeye amorti adı verilir. Çekilişte verilen en küçük para ödülü olan amorti rakamları, çekilişe katılan ancak ikramiye kazanamayan vatandaşlara verilmektedir. Amorti rakamı olarak ilki 0 ile 4 arasından, ikinci 5 ile 9 arasından olmak üzere iki rakam çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamında yer alıyorsa, bilet sahibi bilet ücretini geri alır.

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Milli Piyango Sonuçları İçin Tıklayın

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022: MPİ Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesi ve yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

AMORTİ NE KADAR?

Amorti ücreti bilet fiyatına eşdeğerdir. Yani bir bilete amorti çıktığında biletin sahibi bilet için verdiği ücreti geri almış olur. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları çeyrek, yarım ve tam bilet için farklı hesaplandı. 2022 yılbaşı bilet fiyatlarına göre; çeyrek bilet amorti ücreti 30 TL, yarım bilet amorti ücreti 60 TL, tam bilet amorti ücreti 120 TL'dir.

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