Haberler Yaşam Milli Piyango 2023 BİLET SORGULAMA | Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ile MPİ sorgulama ekranı yayında!

Giriş Tarihi: 01.01.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 16:52

Milli Piyango 2023 BİLET SORGULAMA | Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ile MPİ sorgulama ekranı yayında!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları 31 Aralık 2022 günü belli oldu. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyede kazandıran numaralar canlı yayın ile belli oldu. Çekilişle birlikte Milli Piyango sorgulama işlemleri başladı. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye yanı sıra amorti sorgulama da gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste duyurulurken bilet sahipleri de MPİ bilet sorgulama işlemlerine yoğunluk gösterdi. Yılbaşı çekilişi sonuçları ardından 4 çeyrek biletin sahibi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte, Milli Piyango sorgulama 2023 bilet sorgulama ekranı ile tam ve sıralı liste sabah.com.tr adresinde!