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Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:08

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu bilet alma işini son güne bırakan kişiler araştırmalara başladı. Biletleri alanların yanı sıra, henüz bilet almayan şans oyunu severler "Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; tam, yarım ve çeyrek şeklinde biletler her sene olduğu gibi Kasım ayından bu yana satıştaydı. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak? İşte detaylar...

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi heyecan dorukta. 200 Milyon TL'lik ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar an itibarıyla büyük çekilişi beklemeye koyuldu. Henüz bilet almayanlar ise Milli Piyango yılbaşı satışlarının sona ereceği saati merak ediyor. Milyonlarca kişi çekilişe saatler kala, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye için şimdiden hayaller kurmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları bitti mi, ne zaman ve saat kaçta bitiyor? Detaylar haberde...

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2023 Milli Piyango biletleri 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

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Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2023

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine en doğru şekilde bu adreste yer alacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango tarafından düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu sürecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

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