Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:08

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman ve saat kaçta bitiyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel biletleri saat kaça kadar satılacak?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu bilet alma işini son güne bırakan kişiler araştırmalara başladı. Biletleri alanların yanı sıra, henüz bilet almayan şans oyunu severler "Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; tam, yarım ve çeyrek şeklinde biletler her sene olduğu gibi Kasım ayından bu yana satıştaydı. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı bilet satışları ne zaman, saat kaçta bitiyor, kaça kadar satılacak? İşte detaylar...