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Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:39

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde heyecan dorukta. 31 Aralık akşamı düzenlenecek Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 600 milyon TL olarak belirlendi. Öte yandan, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar, kaç TL ödül kazanır? İşte, ayrıntılar...

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

Milyonlarca şans oyunu tutkunu gözlerini Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişine çevirdi. Vatandaşlar 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için piyango biletlerini satın aldı. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar, kaç TL ödül kazanır? İşte, ayrıntılar..

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

2025 MİLLİ PİYANGO O BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacak.

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Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI
600 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilinen numara sayısına göre kazandırıyor. Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:
Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye
Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Salı akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek.

Yılbaşı çekilişi sonuçları, 31 Aralık 2024 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden öğrenilebilecek.

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