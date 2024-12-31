Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?

2025 MİLLİ PİYANGO O BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacak.