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Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
18:39
Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar kazanır? Milli Piyango 3 bilene kaç TL ikramiye verilir?
Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinde heyecan dorukta. 31 Aralık akşamı düzenlenecek Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 600 milyon TL olarak belirlendi. Öte yandan, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar, kaç TL ödül kazanır? İşte, ayrıntılar...