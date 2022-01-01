Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca bilet sahibi Milli Piyango sorgulama işlemini yaparak biletlerini kontrol etmeye başladı. 31 Aralık'ta noter huzurunda yapılan çekilişte amorti, teselli ikramiyeleri ve büyük ikramiye kazandıran numaraların tam sıralı listesi sabah.com.tr adresinden de yayınlandı. Milli Piyango sonuçları tam sıralı ikramiye çıkan numaralar listesiyle ya da Milli Piyango sorgulama 2022 işlemiyle biletinizi kontrol edebilirsiniz. İşte, 2022 MPİ Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 VE MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI TAM SIRALI LİSTE

Milli Piyango Online ile 31 Aralık'ta gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 17:00'da başladı ve 23:15'te yapılan büyük ikramiye çekilişiyle son buldu. Büyük ikramiye İzmir Konaklı'da bir çeyrek bilete isabet ederken tam sıralı kazandıran numaralar listesi de yayınlandı.

İşte, 2022 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama;