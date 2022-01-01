Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango Online ile 31 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi geride kaldı. Büyük ikramiyeye sahip olmanın hayallerini kuran milyonlarca bilet sahibi büyük çekilişin hemen ardından biletlerini kontrol etmeye başladı. Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi gündemdeki en önemli konu oldu. Milli Piyango sonuçları ile tam sıralı kazandıran numaralar listesi yayınlanırken, Milli Piyango bilet sorgulama ise bu yıl da sabah.com.tr'den yapılabiliyor. İşte, 31 Aralık MPİ Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı bileti sorgulama ekranı