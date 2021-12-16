Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango Yılbaşı (çeyrek, yarım, tam) bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:36

Milli Piyango Yılbaşı (çeyrek, yarım, tam) bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla oldukça kısa süre kalırken şimdi binlerce şans oyunu sever heyecanla Yılbaşı çeyrek, yarım, tam milli piyango bilet fiyatları araştırmasına çıktı. Bu yıl gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye ise tam tamına 120 milyon TL. Her sene, yeni senede büyük ikramiyenin sahibi olma hayalleriyle satın alınan biletlerle yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? İşte Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Milli Piyango Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş Milli Piyango çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti satış fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 80 milyon TL olan ikramiye bu yıl ise tam 120 milyon TL oldu. 31 Aralık 2021 günü yapılacak olan çekiliş için heyecan şimdiden dorukta. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte 2022 Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…

Milli Piyango Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Milli Piyango Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.

Milli Piyango Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olan çekiliş gecesi aşağıda yer alan link üzerinden hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA