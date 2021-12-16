Milli Piyango Yılbaşı (çeyrek, yarım, tam) bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş Milli Piyango çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti satış fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 80 milyon TL olan ikramiye bu yıl ise tam 120 milyon TL oldu. 31 Aralık 2021 günü yapılacak olan çekiliş için heyecan şimdiden dorukta. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte 2022 Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…