Milli Piyango Yılbaşı (çeyrek, yarım, tam) bilet fiyatları 2022: Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla oldukça kısa süre kalırken şimdi binlerce şans oyunu sever heyecanla Yılbaşı çeyrek, yarım, tam milli piyango bilet fiyatları araştırmasına çıktı. Bu yıl gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye ise tam tamına 120 milyon TL. Her sene, yeni senede büyük ikramiyenin sahibi olma hayalleriyle satın alınan biletlerle yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Peki, 2022 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu yıl Milli Piyango bileti yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? İşte Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…