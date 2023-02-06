Haberler Yaşam Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:54 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 20:55

Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

Milli yas ilan edildi mi deprem sebebiyle sorgulanmaya başladı. Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis gibi çevre illerde yıkıcı etki bırakan Kahramanmaraş depremi son dakika takip edilmeye devam ediyor. Bilanço ağırlaşırken Başkan Erdoğan'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mesaj geldi. Twitter hesabından paylaştığı mesajın ardından milli yas nedir, ne zaman hangi durumlarda ilan edilir soruları yanıt aramaya başladı. Peki, milli yas nedir, tatil mi, kaç gün sürecek? İşte, tüm merak edilenler…