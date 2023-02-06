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Haberler Yaşam Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:54 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 20:55

Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

Milli yas ilan edildi mi deprem sebebiyle sorgulanmaya başladı. Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis gibi çevre illerde yıkıcı etki bırakan Kahramanmaraş depremi son dakika takip edilmeye devam ediyor. Bilanço ağırlaşırken Başkan Erdoğan'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mesaj geldi. Twitter hesabından paylaştığı mesajın ardından milli yas nedir, ne zaman hangi durumlarda ilan edilir soruları yanıt aramaya başladı. Peki, milli yas nedir, tatil mi, kaç gün sürecek? İşte, tüm merak edilenler…

Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

Milli yas nedir sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda deprem sebebiyle "milli yas ilan edildi" mesajını paylaştı. Kahramanmaraş depremi bilançosu ağırlaşmaya devam ederken deprem bölgesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Peki, milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir, kaç gün? İşte, detaylar…

Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

SON DAKİKA: MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!

Başkan Erdoğan imzalı paylaşım şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

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Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

NELER YAPILIR?

Milli yas süresi boyunca bayraklar yarıya indirilir. Kutlamalar iptal edilir. TBMM yas süreci boyunca çalışmaz, bu süreçte hiçbir meclis faaliyeti gerçekleşmez. Vatandaşlar uyması gereken yasalarca çizilmiş bir kural bulunmasa da ulusun duyduğu saygıya katılım göstermek açısından bu günlerde varsa düğün, eğlence gibi organizasyonlar ertelenebilir.

Milli yas nedir, ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı! Milli yas ne zaman, hangi durumlarda ilan edilir?

DAHA ÖNCE MİLLİ YAS İLAN EDİLEN BAZI ÖZEL GÜNLER

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü : Ulu önderimizin ölümü sebebi ile her sene 10 Kasım günü ulusal yas ilan edilmekte ve bayraklar yarıya indirilmektedir.

İsmet İnönü'nün Ölümü : İkinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü vefat ettiği zaman ülkemizde milli yas ilan edilmiştir.

Japonya Depremi ve Tsunami : 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem sonrasında hayatını kaybedenler için ülkemizde mili yas ilan edilmiştir.

Soma Maden Faciası : Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasının ardından ölen 301 işçimiz için üç günlük milli yas ilan edilmiştir.

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