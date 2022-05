MİLLİE BOBBY BROWN KİMDİR?

Kelly ve Robert Brown çiftinin çocuğu olarak 19 Şubat 2004 yılında İspanya'nın Malaga şehrinde dünyaya gözlerini açtı. İngiltere'nin Dorset bölgesine Millie 4 yaşına gelince taşınan ailesi Brown'ın yeteneğini fark etti.

ABC fantastik drama dizisi Once Upon a Time in Wonderland'da konuk oyuncu olarak Genç Alice rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerine adım attı.